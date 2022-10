Un Torneo di Burraco per sostenere la lotta al dolore cronico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Divertimento, voglia di stare insieme e tanta solidarietà. Questi gli ingredienti alla base del Torneo di Burraco organizzato dalla Fondazione Isal per domenica 30 ottobre. La manifestazione avrà luogo a partire dalle ore 15:00 presso il centro sociale “Isempregiovani” di via Pintor 7/B a Rimini.

L'evento offrirà a tutti i sostenitori e simpatizzanti di Isal la possibilità di ritrovarsi e trascorrere del tempo in compagnia, sostenendo allo stesso tempo le attività della Fondazione nella lotta al dolore cronico e nel supporto alle persone che ne sono colpite.

La Fondazione Isal è nata nel 1993 come Istituto di Ricerca e Formazione in Scienze Algologiche con lo scopo di promuovere sia la ricerca e formazione medica sul dolore cronico, sia per dare un sostegno alle persone che ne sono affette.

Sono circa ben 13 milioni in Italia le persone che soffrono di dolore cronico: una condizione che non solo genera una sofferenza quotidiana, ma altresì induce nel 26% di queste a un allontanamento dal mondo del lavoro, con conseguenze psicologiche ed economiche importanti.

Tante sono le personalità che in questi anni hanno 'prestato il loro volto' alle campagne promosse dalla Fondazione. Tra di loro c'è Fabio De Luigi,attore e regista, testimonial di Isal da 15 anni.