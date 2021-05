Incontro su Icaro Tv con la Fondazione San Giuseppe

La Fondazione San Giuseppe continua gli incontri dedicati a San Giuseppe, su IcaroTv, per parlare, vivere e riscoprire la figura del suo patrono. Il nuovo appuntamento, all’interno della rubrica “Come se fosse facile”, è venerdì 7 maggio 2021 alle ore 21.15 su Icaro TV (canale 91 del digitale terrestre https://www.icaroplay.it/icarotv/) con Maurizio Quilici (Presidente Istituto Studi sulla Paternità) e Piero Venturelli (CdA Fondazione San Giuseppe) verranno presentati luci e ombre della figura del padre: ieri e oggi, riflettendo sul mutamento del ruolo nei confronti della famiglia e della società.

Disponibile successivamente su https://www.icaroplay.it/programmi/come-se-fosse-facile/

Al primo incontro del 19 marzo è stato approfondita la figura teologica e filosofica https://www.youtube.com/watch?v=9QzFczjAtyw&t=26s.

Maurizio Quilici, nato a Lido di Camaiore (LU), vive a Roma. Giornalista professionista, è stato per molti anni Caporedattore dell’Agenzia ANSA. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha conseguito il diploma di Master di secondo livello bi-facoltà (Giurisprudenza/Psicologia) in Diritto Minorile presso l’Università “La Sapienza” di Roma e si è perfezionato in Mediazione Familiare presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione. Nel 1988 ha fondato l’I.S.P., Istituto di studi sulla paternità, di cui è presidente. Ha pubblicato numerosi saggi riguardanti i temi della paternità e della famiglia, fra i quali Il padre ombra (Giardini 1988, Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio); Onora il padre e la madre (Bompiani 2001); Storia della paternità. Dal paterfamilias al mammo (Fazi 2010); Manuale del papà separato (Datanews 2012); Grandi uomini, piccoli padri (Fazi 2015). Appassionato naturalista, iscritto al C.A.I. (Club Alpino Italiano) all’età di 14 anni, svolge attività di volontariato in Parchi Nazionali.