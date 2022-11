"Il mare è la nostra foresta blu", un incontro alla ri-scoperta della cultura marittima adriatica

Marinaio, insegnante, girovago e scrittore Fabio Fiori continua ad incantare con i suoi libri sul mare, sui viaggi per mare e sui luoghi che da quel mare traggono identità e spesso ricchezza. Viaggia a vela, a piedi, in bicicletta, in relazione sensoriale con gli ambienti naturali e umani. Non poteva quindi mancare in Foresta Gutenberg, la rassegna di letteratura ambientale proposta da Futuro Verde aps.

L’incontro che si terrà venerdì 18 novembre alle ore 17:00 nella Sala del Giudizio del Museo di Rimini (via Tonini,1), sarà incentrato sull’ultima pubblicazione di Fiori: Abbecedario adriatico - Natura, cultura e sapore, edito da Ediciclo, ma sconfinerà in una delle tematiche che più stanno a cuore all’associazione Futuro Verde: la cura dell’ambiente, partendo proprio da quello più vicino a noi.



“Il mare è la nostra foresta blu – commenta lo scrittore – e l’Adriatico, magicamente, è spesso anche verde.” Il libro racconta gli incroci di genti e culture tipiche dell’Adriatico attraverso le parole dei marinai e dei viaggiatori, di ieri e di oggi. E’ letteralmente un abbecedario, in cui, in ordine alfabetico, troveremo i termini che ci accompagneranno alla scoperta, o meglio ri-scoperta, della natura e della cultura adriatica.