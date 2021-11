Francesca Airaudo debutta a San Clemente con “La contessa riceve alle 5”

Francesca Airaudo debutta sabato 27 Novembre alle ore 21.00 al Teatro Giustiniano Villa a San Clemente con “La contessa riceve alle 5”, omaggio a Valeri e Arbasino firmato Loris Pellegrini, per regalarci un altro dei suoi memorabili personaggi: la Contessa Isotta. Nuova produzione Città Teatro 2020 - con il contributo della Regione Emilia Romagna. Isotta ha due “genitori” letterari ben riconoscibili: Franca Valeri e Alberto Arbasino. Della Franca, o per meglio dire: dei suoi personaggi, Isotta ha l’aplomb perfetto; dell’Alberto, o per meglio dire: dei personaggi dei suoi romanzi, Isotta ha la verborrea cólta, la fusion culturale, la capacità sublime di parlare per ore non si sa bene di che cosa ma, certo, con elegante disinvoltura. La contessa Isotta ci fa ridere, ma ridiamo come quando ci riflettiamo in uno specchio deformante: in realtà stiamo ridendo di noi stessi. Il discorso ininterrotto di Isotta, se non ci fermiamo alle apparenze, è come il rumore della ruota del tempo: può far ridere il suo cigolìo, ma in realtà è la colonna sonora che ci accompagna nel nostro viaggio verso la fine. Di noi? Del mondo in cui ci muoviamo? Non fa nessuna differenza: il nulla, come il vuoto, è quello che è: niente. Ma per viverlo ci tocca riempirlo. E le chiacchiere di Isotta questo fanno...

Informazioni cartellone Giustiniano Villa :http://www.cittateatro.it Biglietti: Intero 12,00€ Ridotto e residenti San Clemente 10,00€ Abbonamento: 4 spettacoli a scelta € 40,00 (escluso spettacolo di Pre-capodanno). Biglietteria: I biglietti sono in vendita un'ora prima dell'inizio dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa. Prevendita: Edicola Pensieri & Parole, via Tavoleto 1801, S. Andrea in Casale (di fianco al Conad City), tel. 0541-989400