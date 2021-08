Francesca2021 con Poesie d’amore nelle valli fatate Da Dante a Borges 

Il 24 agosto 2021, ore 21.00, in Piazza Dante Alighieri a San Leo per le iniziativa di Francesca2021 si svolgerà l’appuntamento “Poesie d’amore nelle valli fatate, Da Dante a Borges Francesca da Rimini tra Commedia, ?leggenda e poesia romantica tra Otto e Novecento.

Una selezione di testi poetici, teatrali e letterari dedicati alla passione di Paolo e Francesca I testi proposti da Silvio Castiglioni sono un’elaborazione teatrale recitativa di estrema sintesi dello straordinario repertorio di opere dedicate a Francesca da Rimini e al suo mito dalla fine del Settecento ai giorni nostri: 311 monografie e saggi relativi a storia e critica; 139 opere letterarie (78 di poeti, 61 di narratori e romanzieri); 85 opere teatrali. E ciò ad una prima e non completa ricognizione.?Nessun personaggio della mitologia antica e moderna può vantare una tale mole di tributi.

La performance poetica di Castiglioni attraverserà in un veloce excursus due secoli di poesia romantica internazionale ove non mancheranno, comunque, i versi di Dante con Francesca racchiusa nel V canto, creatura poetica nella quale il Poeta è riuscito a coniugare peccato e bellezza, amore e morte, pena e amorosa pietà attraverso i più bei versi della letteratura d’ogni tempo. Come non mancheranno i versi del poeta giacobino Francesco Gianni, autore nel 1795 della prima opera della storia dedicata a Francesca personaggio letterario che, grazie a lui, da allora vive di vita propria fuori dalla Commedia e fuori dall’Inferno per affermare valori positivi: virtù, libertà, passione e fedeltà.

Una nuova creatura, quella nata con Gianni, che, seppur con le radici nella poesia del Poeta, è figlia della sensibilità e delle pulsioni romantico patriottiche che affiorano con la Rivoluzione francese. E che, dall’Ottocento, si trasforma in musa per i tanti libertari e patrioti impegnati a combattere, dapprima per la libertà e l'indipendenza di terre e nazioni, poi per le libertà individuali, per l'irrinunciabile diritto di scegliere senza costrizioni lo sposo o la sposa, e per il rispetto dei sentimenti e della vita. La selezione è tratta dall’antologia di testi in F. Farina, Francesca da Rimini. Storia di un mito. Letteratura, arti visive e musica tra XIV e XXI secolo, Santarcangelo, Maggioli Editore, 2019.

Intermezzi musicali eseguiti dagli studenti del Conservatorio G. Rossini di Pesaro?a cura di?Prof. Ubaldo Fabbri

Soprano: Federica Priscilla Nicodemo?Pianoforte: Marco Rizzello

Musiche di Ambroise Thomas, Francesca da Rimini, IV, 17 Cet livre est toute nôtre histoire, Francesca

Gaetano Donizetti Amor ch'a nullo amato - foglio d’album

Gioachino Rossini La Francesca da Rimini - recitativo ritmato per soprano. e pianoforte

Gioachino Rossini, Otello, II, 10, Nessun maggior dolore, Gondoliero

Riccardo Zandonai, Francesca da Rimini, III, IV Paolo datemi, pace, Francesca

I cinque brani musicali dell’intermezzo sono stati scelti tra le 237 composizioni sinfoniche e operistiche dell’Ottocento e del Novecento internazionali dedicate a Francesca da Rimini.