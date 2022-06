Francesca2021, riapre la mostra “La Commedia immaginata”

Riapre fino al 3 luglio la mostra di preziosi cimeli “La Commedia immaginata” che propone un viaggio attraverso le immagini che hanno illustrato, interpretato e divulgato il capolavoro dantesco nelle le edizioni a stampa dal XV secolo ai giorni nostri. Immaginata perché, dalla fine del Settecento, le illustrazioni delle Commedie non furono più semplice corredo al testo come nei secoli precedenti, ma diventarono vere e proprie narrazioni autonome frutto dell’interpretazione e dell’invenzione degli illustratori. Spesso proposte anche senza i versi di Dante. Si articola in due percorsi: il primo, 1487 – 2021, attraverso una selezione di Divine Commedie, mostra come, in sette secoli, siano profondamente mutate le tecniche a stampa e, soprattutto, le narrazioni visive dell’opera del Poeta, dalla prima edizione illustrata delle Commedia edita nel 1487 a Brescia da Bonino de’ Bonini, alla Commedia popup con realtà aumentata realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Il secondo percorso, Canto per Canto, propone 100 tavole incise del pittore francese Franz Adolf Stürler, (Parigi 1802 - Versailles 1881), discepolo di Ingres, per lunghi anni in Italia come studioso e come insegnante di pittura, innamorato degli artisti del Medio Evo e del Rinascimento. La scelta di narrare tutti i canti della Commedia attraverso le sue interpretazioni grafiche si deve alla semplicità delle tavole che permettono di seguire la narrazione visiva in parallelo con il poema dantesco. Una Commedia raffinata e, soprattutto, prezioso strumento didattico. Il focus è incentrato sulla figura mitica di Francesca da Rimini che, del percorso, è testimone esemplare e che, peraltro, è il personaggio più raffigurato nelle Commedie illustrate di ogni tempo. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 3 luglio 2022 quando concluderà la serie di trenta eventi culturali delle celebrazioni dantesche riminesi all’insegna di FRANCESCA2021 iniziate l’8 marzo 2021 con Worldwide Kisses | Baci dal mondo, che ha visto collegarsi venticinque prestigiose università di tutto il mondo per recitare il canto di Francesca da Rimini in una maratona poetica planetaria.

Ingresso gratuito nel rispetto delle disposizioni sanitarie ?www.francescadarimini2021.com |