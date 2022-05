Francesco Cicchella apre la bollente estate riciionese

Il 1 giugno Francesco Cicchella, tra i comici più amati del momento, festeggia il primo compleanno della nuova gestione dell’ Opera Beach Club con una esclusiva pre- apertura sulla spiaggia di Riccione. Con le sue memorabili imitazioni di Achille Lauro, Ultimo, Gigi D'Alessio e Shakira, Francesco Cicchella ha spopolato prima sul palco del Festival di Sanremo e poi nelle fortunate trasmissioni televisive di Colorado, Made in Sud e Honolulu, il seguitissimo programma televisivo in onda su Italia 1 in cui ha fatto letteralmente impazzire il grande pubblico. Francesco Cicchella sarà infatti l’atteso ospite della serata di pre- apertura dell’Opera Beach Club domani 1 giugno in occasione dei festeggiamenti del primo anno della nuova gestione entrata nel 2021 sotto la direzione di Alessio Forgetta e della sua crew artistica che vanta la storia dei locali e discoteche più cool italiane.

L’appuntamento del 1 giugno con Francesco Cicchella sarà l’apripista del nuovo concept dell’Opera “ LOB- Live on the beach” che prenderà il via ogni mercoledì della settimana, dal prossimo 22 giugno, con i grandi appuntamenti live durante la cena e al termine con una selezione di musica contemporanea con medley esclusivi accompagnati dal servizio di cocktail bar servite ai tavoli nei privè . Un ricco cartellone di eventi coinvolgenti di musica con spettacoli ed esibizioni di musica live dove il pubblico sarà protagonista sulla spiaggia di Riccione insieme ai grandi ospiti in programma.



Nel frattempo, fervono i preparativi per la grande apertura ufficiale dell’Opera sabato prossimo 4 giugno con il format CMC “Che Musica di Cena” che vedrà ospite per la prima data l’attesissimo Sangio dj in compagnia della coinvolgente voce di Danny Pee, con un grande show di acrobati e ballerine in un spettacolo di colori in riva al mare e in un connubio visivo di contenuti video proiettati sui ledwall contestualizzati con gli allestimenti, i costumi e i temi che gli artisti eseguiranno per una magica notte sulla spiaggia di Riccione.