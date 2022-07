E' la settimana di Francesco Gabbani e Noemi. Ecco quando saranno sul palco di radio Rds

Per l'estate 2022 tornano l'intrattenimento e la musica di Rds 100% Grandi Successi, Radio Partner dell'estate del territorio, con due settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy, con le voci di Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco nel week-end. Previste inoltre tante attività di animazione speciali, con cui Rds porterà tanta musica e divertimento sul lungomare di Rimini: durante tutto il periodo, i Dj-set di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi animeranno la piazza - alle 18:30 dal martedì al venerdì.

In chiusura, Rds ospiterà l'esibizione di due grandi artisti musicali, venerdì 8 luglio Francesco Gabbani, che promuove il nuovo album “Volevamo Solo Essere Felici”, e sabato 9 luglio Noemi, una delle cantautrici più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano, che quest’anno ha lasciato il segno sul palco dell’Ariston con “Ti amo non lo so dire” (orario: 21.30 / 22 circa). Ingresso libero.