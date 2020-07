Franco Trentalance perde a beach tennis e "paga pegno" grigliando pesce

Griglie bollenti domenica alla Beach Arena di Riccione, con uno chef d'eccezione: Franco Trentalance, ex divo dei film a luci rosse e volto noto della tv, che ora si è evoluto in personal coach e autore di testi teatrali, saggi e romanzi thriller. In questa estate italiana ai tempi del Covid, Trentalance ha scelto la riviera romagnola e l'accogliente Riccione per dedicarsi a due delle sue passioni, lo sport e il relax, prima di immergersi nelle riprese del suo prossimo biopic: un film documentario sulla sua carriera, fitta di esperienze. Domenica Franco Trentalance "paga pegno" per aver perso in settimana una scommessa a beach tennis: dalle 18.30 si mette al servizio della griglia di Apescheria di Matteo Protti per una serata culinaria a base di pesce: all'aperto, secondo le norme e il distanziamento, sotto alle stelle della spiaggia di Riccione.

