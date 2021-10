Freaky Candy riporta in scena il Burlesque

Dopo quasi 2 anni di interruzione forzata a causa della pandemia, Freaky Candy - performer, coach e producer internazionale- riporta in scena il Burlesque il 30 Ottobre, alle 21, alla Birreria 1843 BrewPub in piazza Tre Martiri, 19 a Rimini. Aperta una lista d’attesa per i tavoli in zona palco. Restano liberi i tavoli dai quali non è possibile vedere lo show, ma Freaky Candy promette che non mancheranno le incursioni delle perfomer per allietare anche la loro serata. Il 30 ottobre vedremo sul palco protagoniste due Starlette di Cuore e Burlesque, Black Dahlia ed Elise En. Come ospite d’onore ci sarà Grace Hall, una delle pionere del burlesque Italiano. Artista poliedrica, attrice, showgirl, cantante, regista e produttrice, Grace è il punto di riferimento del burlesque nostrano raffinato ed elegante. Durante la serata ci saranno delle banconote da 1 dollaro molto particolari. Si tratta di buttcoin, un’idea per spiegare al pubblico la tipica usanza americana del “tipping”, ovvero del lancio delle banconote sul palco in segno di apprezzamento. Nella nostra cultura è una usanza poco conosciuta e spesso fraintesa, ma grazie al burlesque bingo il pubblico ne viene a conoscenza e se ne innamora all’istante. Per prenotare basta inviare un messaggio via whatsapp al numero 3472207414



