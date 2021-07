Frida Bollani Magoni inaugura la Festa della Madonna del Mare

La Città di Riccione inaugura sotto la luna di luglio la tre giorni della Festa della Madonna del Mare (16-17-18 luglio 2021) con il concerto dell’astro nascente della musica italiana, la giovanissima e prodigiosa pianista, polistrumentista e cantante Frida Bollani Magoni che si esibirà in uno dei suoi primissimi concerti. Venerdì 16 luglio, alle ore 21:30, l’artista accompagnerà il pubblico con il suo pianoforte in un viaggio indimenticabile fatto di sonorità, incanto, voce, così potente nella sua delicatezza, così dolce nella sua interpretazione artistica. La location scelta per questo attesissimo live riccionese è la Villa Mussolini, spazio artistico, sede di mostre temporanee, uno dei luoghi più belli e incantevoli della riviera, a pochi passi da viale Ceccarini e dal mare. Al termine del concerto sarà possibile visitare la mostra “Cabine! Cabine! Istantanee di vita adriatica dopo l’apocalittica nottata. Fotografie dall’ album dei ricordi dei bagnini riccionesi”, realizzata da Riccione Teatro in collaborazione con Associazione per la candidatura Unesco sede di Riccione.

Il concerto è curato e organizzato dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione nell'ambito della Festa della Madonna del Mare promossa in collaborazione con Club Nautico, Consulta del Porto, Lega Navale, parrocchie cittadine, Cooperativa Bagnini. La grafica del concerto di Frida Bollani Magoni è a cura di Studio Luca Sarti. Ingresso libero



Posti limitati nel rispetto delle norme anti-Covid. Apertura cancelli: ore 20:30.