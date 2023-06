Il talento prodigioso di Frida Bollani Magoni incanta la città e omaggia la "Madonna del Mare"

Prezzo non disponibile

Un’antica tradizione e un giovane talento della musica italiana. Le celebrazioni della Madonna del Mare – uno dei momenti più attesi dell’anno dalla popolazione di Riccione – quest’anno culminano con un concerto di Frida Bollani Magoni, cantante e musicista che a soli 18 anni ha già conquistato il pubblico e la critica internazionali.

Organizzato da Riccione Teatro e dalle associazioni riccionesi di volontariato Parkinson in rete e ANMIC Riccione (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili), il concerto si terrà sabato 15 luglio, a partire dalle 21:30, al piazzale del Porto di Riccione. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di volontariato che organizzano l’evento.

Capace di fare magie con il pianoforte e la voce (senza disegnare la chitarra, l’armonica, il basso e la batteria), Frida Bollani Magoni ha conquistato il web e il pubblico dal vivo, arrivando nel 2021 a esibirsi al Quirinale, applaudita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scorsa estate ha pubblicato Primo Tour, album d’esordio che abbina gli interessi musicali condivisi con i genitori Petra Magoni e Stefano Bollani (Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato) e l’amore per i brani delle nuove generazioni (Ariana Grande, Britney Spears). Quella riccionese è la nuova tappa di un tour di successo, che sold out dopo sold out, l’ha portata anche a Londra e Parigi.