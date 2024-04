Un fine settimana ricco di appuntamenti nel locale "danzerino" della Riviera

Il Frontemare di Rimini si prepara ad una line up di eventi da non perdere, con musica, live show e ottima cucina. Mercoledì 24 aprile la serata è "Liberi Liberi" che avrà inizio alle ore 20:30 con la cena che, a scelta del cliente potrà essere servita (con menù di carne o di pesce) oppure a buffet. Proseguendo, dalle 22:30 i riflettori si accenderanno sul palco per il concerto live della band Roxybar (Vasco Rossi Tribute), seguito dal dj set di Fabrizio Fratta e Giuseppe Mesce. Nella sala privè il dj Mauro Catalani accompagnerà con i suoi suoni la festa latina "Quilombo Party".

Nella serata di venerdì 26 aprile l'evento al Top Club Show Dinner, il venerdì notte di Frontemare Rimini avrà inizio alle ore 21:00 con la cena, che a scelta del cliente, sarà servita (con menù di carne o di pesce) oppure a buffet. Dalle ore 23:30 avrà inizio la serata disco con il dj set di Max Monti seguito dall'ospite della serata dj Giorgio Prezioso accompagnati dalla voce della vocalist Hilary Voice. Prezioso è uno dei più noti dj italiani. Con Albertino, Fargetta e Molella è l’anima musicale del Deejay Time, storico programma dance ancora oggi in onda il sabato sulla Radio M2O.

Ma non è tutto. Gli eventi firmati Deejay Time fanno sold out da sempre in giro per l’itala. Anche quando Prezioso è in console da solo ha una tecnica inimitable. Ha una capacità innata di far scatenare chiunque. Sabato 27 aprile il party al Frontemare Rimini è targato "Fluo Music Party". La serata avrà inizio alle 20:30 con la cena, che a scelta del cliente, sarà servita (con menù di carne o di pesce) oppure a buffet. Dalle ore 22:30, i riflettori si accenderanno sul palco per il concerto live della band Revolution, seguito dal dj set di Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce accompagnati dalla voce di Davide Cecchini fino a tarda serata.

Durante l'evento verranno distribuiti gadget targati “Dillo con una maglietta” di Enrico Cellini e saranno presenti truccatori per i clienti, per dare ad ognuno un tocco Fluo.