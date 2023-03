"La Fugàraza" incendia la notte della città e diventa per l'occasione albero dei desideri

Prezzo non disponibile

Dal 18/03/2023 al 18/03/2023

Raccontare il paese e le sue tradizioni, ricordare le origini di un’usanza contadina che ha ancora tanto da insegnare, sedersi di fronte a un grande falò e godersi insieme una serata che inizia ad avere il profumo della primavera: questi gli obiettivi de “La Fugàraza”, l’evento organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera per sabato 18 marzo dalle ore 20:00 presso la Chiesa di San Giovanni in Bagno.

“Come un tempo i nostri nonni buttavano nel fuoco cose vecchie e scarti per lasciarsi alle spalle il freddo inverno - spiegano Eleonora e Cino, membri del Comitato Turistico di Torre Pedrera - incoraggiamo tutti coloro che vorranno raggiungerci a scrivere o disegnare su un pezzo di carta i pensieri, le paure o le situazioni che vorrebbero lasciar andare.”

Sarà allestito infatti un Albero dei Desideri, fatto di rami secchi, dove potranno essere attaccati i biglietti che alimenteranno il falò che illuminerà la serata.

Un momento di condivisione e festa per tutto il paese, che ricorda la sua storia e le usanze più antiche affidandosi alle parole di Filippo Vannini, torre pedrerese doc, classe 1937: in un angolo allestito con coperte e cuscini grandi e piccini potranno ascoltare dalla sua voce aneddoti e racconti che parlano di Torre Pedrera. “Un richiamo al passato con uno sguardo al futuro, - continua Giovannardi - Ci piace l’idea di ricordare ai nostri bambini da dove veniamo, ma senza malinconia. Le tradizioni ci ricordano chi siamo, sono il bagaglio necessario per proseguire nel nostro percorso nel mondo con coraggio e curiosità”.

Veronica Magnani, appassionata di uncinetto, si è messa a disposizione per creare uno spazio con gomitoli e aghi, dove chiunque vorrà, potrà sedersi, rilassarsi al calore del fuoco e lavorare all'uncinetto in libertà.

Coccoloco Dj suonerà tanta buona musica tutta da ballare e cantare.

Dalle ore 20:00 funzionerà lo stand gastronomico e sarà possibile cenare o, per chi avesse già cenato, gustarsi un dopo cena tutto romagnolo. Opzione senza glutine disponibile, spiedini di marshmallow da cuocere sulla fiamma e gustare caldi.

Alle ore 20:30 sarà il momento dell’accensione del fuoco.