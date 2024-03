Al ponte romano di San Vito si celebra "Il funerale di Cesare": il programma

Nel pomeriggio di domenica 24 marzo, appuntamento con la storia. Nella suggestiva scenografia del ponte romano di San Vito di Rimini avrà luogo la manifestazione organizzata dalla Pro loco di San Vito e dall'associazione di promozione sociale Legio VI Ferrata, che da anni si prodiga per la divulgazione culturale romana, ha come scopo la riscoperta dell'area archeologica di San Vito di Rimini per farla conoscere sia per le vicissitudini del suo antico ponte ma anche per la figura di Caio Giulio Cesare che è stato determinante in queste zone per il corso della nostra storia.



Nello specifico il programma del pomeriggio di domenica 24 marzo sarà suddiviso in tre parti:

Dalle ore 15:00 alle 15:15: Presentazione dell’evento, della relatrice, dei rappresentanti del Comune di Rimini e dei rievocatori storici, nonché lettura dei sogni premonitori dell'assassinio di Cesare da parte di autori latini tra cui Svetonio nel suo Libro Vita dei Cesari

Dalle ore 15:15 alle 16:00: Conferenza “Motivazioni del Cesaricidio”, a cura della Dott.ssa Cristina Ravara Montebelli archeologa libera professionista riminese, autrice di numerosi saggi e libri di Archeologia e Storia tra i quali quelli su Caio Giulio Cesare tema della giornata

Dalle ore 16:00 alle ore 16:30: Il funerale di Cesare a cura dei rievocatori storici della Legio VI Aps con sede a Rimini.

Verrà rappresentato un Corteo funebre con partenza dal sagrato della Chiesa di San Vito di Rimini con una lettiga con la salma coperta di Cesare con i partecipanti all'evento che la seguono fino al Ponte dov'è posizionata la pira funeraria.





Svolgimento del Funerale di Cesare:

Una voce narrante contestualizzerà storicamente cosa stia succedendo ed introdurrà le varie figure storiche tra cui Marco Antonio, i due senatori Bruto e Cassio, la moglie Calpurnia e l'amante di Cesare Servilia.

Verrà messo in atto uno spaccato del funerale di Cesare a Campo di Marte a Roma secondo le fonti ed i racconti storici giunti sino a noi. Chiusura con l’accensione della pira funeraria, secondo le norme di sicurezza vigenti, con sottofondo la registrazione del Monologo di Marco Antonio di Shakespeare interpretato da Gassman.

Evento gratuito con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna; in collaborazione con il Comune di Rimni e Musei di Rimini.



Alla manifestazione saranno presenti in rappresentanza del Comune di Rimini l'assessore Bragagni e la presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi