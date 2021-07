i funkclub in concerto a Bellaria

Sabato 31 luglio i FunkClub arrivano in concerto al Parco Pironi di Bellaria Igea Marina. Live a partire dalle 21.00 con i grandi classici italiani e internazionali. FunkClub è una "party band", un invito a godersi tutti i piaceri della vita in modo semplice e rilassato. Il loro repertorio è formato da canzoni pop in inglese e italiano, tra vecchi e nuovi classici. La band è nata nel 2019, ma è formato da elementi che da decenni calcano le scene musicali nazionali. Fra loro ci sono Andrea Dalla Valle, ex chitarrista degli Skiantos e Massimo "Bill" Testa, noto prevalentemente come pianista e compositore jazz, che ha collaborato nel tempo con artisti del calibro di Vinicio Capossela, Paolo Conte, Enzo Iachetti, Vasco Rossi e tanti altri. Completano la band la cantante Emanuela Lodi, Enrico Giuliani al basso, e Carlo Cavazzoni alla batteria.

