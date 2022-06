I Funkclub in concerto a Bellaria Igea Marina

A Bellaria Igea Marina arrivano i FunkClub. Il gruppo sarà in concerto il 24 giugno alle ore 21 al Bar 18. La serata è organizzata da La Nuova Cagnona, in collaborazione con il Nuovo Bar 18. I FunkClub si esibiranno con i grandi classici pop & funk internazionali ed italiani con brani di Sade, Simply Red, Morcheeba, Daft Punk, CHIC, Sister Sledge, Loredana bertè, Lucio Battisti e molti altri artisti suonati dalle mani esperte di musicisti come Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle (storico chitarrista e membro fondatore degli Skiantos), Massimo Testa (tastierista per Vinicio Capossela, Paolo Conte, Vasco Rossi). Completano la formazione Carlo Cavazzoni (batteria), Enrico Giuliani (basso) e la splendida voce di Emanuela Lodi. Prenotazioni: 393 838 645