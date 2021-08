Fuochi d’artificio in omaggio a Raffaella Carrà

A Ferragosto spettacolo pirotecnico musicale in omaggio a Raffaella Carrà, regina della Tv italiana. Un tributo in memoria di Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Carrà (per tutti a Bellaria Igea Marina “la Lella”), che proviene direttamente dalla sua Romagna e che vuole rispecchiare lo spirito allegro e festoso che da sempre l’ha contraddistinta. La città di Bellaria Igea Marina ha dato il via all’iter burocratico per intitolarle il neo lungo mare cittadino inaugurato a luglio nel primo stralcio, nel frattempo, sabato 14 agosto dedicherà a Raffaella il tradizionale appuntamento dei fuochi artificiali piro musicali. Un omaggio dovuto, essendo stata una cittadina Bellariese fino al giorno in cui intraprese la strada del successo, pur mantenendo comunque il legame con la città grazie alla famiglia che ha continuato a vivere a Bellaria Igea Marina. Alle ore 23.00, quindi, il porto canale bellariese si illuminerà degli splendidi fuochi artificiali della ditta Scarpato Pirotecnica ad opera di Antonio Scarpato, già campione mondiale di "Fiori di Fuoco" 2010; una scenografia di luci, colori e musica si diffonderà sulla città di Bellaria Igea Marina. Ad accompagnare i fuochi i grandi successi della Carrà, tra cui nella play list non mancherà il mitico Tuca Tuca. L’evento è gratuito e potrà essere seguito lungo le spiagge di Bellaria Igea Marina e online streaming sulle pagine social @bellariaigeamarina, per lasciarsi stupire e sognare ad occhi aperti, ricordando la mitica Raffa nazionale con una serata speciale di festa a lei dedicata. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Filippo Giorgetti, in collaborazione con Fondazione Verdeblu ha ritenuto che lo spettacolo pirotecnico musicale fosse simbolicamente un momento ideale per ricordare un’icona del mondo dello spettacolo come la Carrà, coniugando in un’unica serata: musica, colore e magia!