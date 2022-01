Futurismo, Meta-arte, Cryptovalute e laboratori per bambini al museo Tmub

Domenica 6 febbraio, alle 16.00, al Museo TMUB di Morciano di Romagna, si svolgerà la presentazione del Progetto “Anno 2022” della Fondazione Boccioni: “Alla scoperta del Futurismo. Percorsi e attività Didattico-Artistiche per Bambini”. All’interno di questo progetto, la Fondazione Boccioni, unitamente alla Educatrice Giovanna Giuliani, presenta, come suo primo appuntamento, “Storie Futuriste dalla magica valigia Kamishibay. SsSt…Pluff..plaff..zing zang.sciaaack. “Nitritiiiii in velocità”. Questo primo laboratorio didattico per bambini sull’arte e sulla lettura animata avviene con l’utilizzo della tecnica del “Kamishibay”. È riservato a bambini da 3 a 6 anni e si svolgerà all’intero del Museo TMUB dalle 16.00 alle ore 17.30. È necessaria la prenotazione al 3298599411 o via mail: bubamaragio@gmail.com.

“Alla scoperta del Futurismo”, sarà gratuito per soli sei posti. Saranno, quindi, selezionate le prime sei persone che telefoneranno e prenoteranno. Al termine del laboratorio verrà offerta una merenda e un opuscolo-brochure inerente le prossime attività didattiche. Si selezioneranno ulteriori nominativi nel caso di indisponibilità di qualcuno che era stato designato. Ulteriori informazioni sulla Pagina Facebook della Fondazione Boccioni.

Sabato 12 Febbraio, alle ore 17.00 alle 20 si svolgerà “Futurismo, Meta-arte e Cryptovalute”. All'interno del prestigioso Museo dedicato ad Umberto Boccioni, e con il Patrocinio della Fondazione medesima, si terrà il primo Convegno con al centro i temi del Futurismo collegati all'Innovazione digitale. Verranno trattati argomenti che riguardano sempre più direttamente le nostre vite. I temi affrontati saranno: Tokenomics, Meta-arte, Bitcoin e Alternative Coins, Blockchain, DE-FI Finanza Decentralizzata e il Metaverso. Pianeti che si sposano in modo diretto e professionale con il GameFi e il Fintech, la tecnologia applicata alla Finanza. Tale simposio è organizzato in triplice sinergia con enti autorevoli: la Fondazione TUMB - Temporary Museum Umberto Boccioni, Bitchainrimini e INNOVABILITA. Prevista diretta streaming grazie allo staff di Innovabilita.

“Bitchainrimini” è una Associazione dedita al Fintech che cerca di portare la gestione, la certificazione ed il risparmio, verso una nuova etica finanziaria. Divulga informazioni esaustive sulle Cryptovalute dal 2018, e sviluppa una Consulenza Operativa di Educazione Finanziaria personalizzata (per essere abilitati all'uso di Bitcoin e le Alt Coins anche come importante strumento in ambito aziendale). Al fianco di Bitchainrimini c’è lo start-up studio “INNOVABILITA”, società di ricerca e sviluppo di nuovi modelli di business aziendali deep tech, e della tokenomics, che adotta elementi di gamification aziendale e l’open innovation per integrare sistemi di robotica e di macchine virtuali per la creazione di ecosistemi decentralizzati dell’API economy. Applica nuovi modelli di business basati sulla Gamification Aziendale nel settore degli E-sport e della moda virtuale. La prenotazione è obbligatoria. Fabrizio: 3929282021; mail: f.bisognani@bitchainrimini.com.

Il Programma prevede la seguente scaletta operativa: Introduzione e prologo del Direttore del Museo TMUB Avvocato e Artista Giuliano Cardellini

“Tokenomics, Meta-arte ed NFT: pianeti del Futurismo” a cura di Fabrizio Fantini – INNOVABILITA. A seguire “Bitcoin Cryptovalute e Blockchain” a cura di Alessandro Polverelli – Bitchainrimini; “Bitchainrimini: Servizi e Consulenza” a cura di Fabrizio Bisognani; Question Time a cura di Sylvere Bryan – Bitchainrimini. Al termine dei lavori avrà luogo un gradito APERITECH inclusa Visita al Museo, Simposio e Aperitech per chi avrà prenotato.

Info: https://www.facebook.com/fondazioneboccioni/photos/a.118384416297721/494213732048119/

