A San Patrignano arriva il "Galà delle stelle" con i ballerini dell’Opéra di Parigi e lo chef Alberto Faccani

Dall’Opéra di Parigi al palco di San Patrignano per una serata benefica che intreccia armoniosamente eleganza, spettacolo e gusto. Undici ballerini provenienti da una delle più prestigiose compagnie di danza classica, oltre che la più antica, saranno in Italia a San Patrignano, in una tappa unica il 20 novembre. L'occasione per vederli dal vivo sarà il Galà delle stelle promosso dalla Midnight Foundation, evento in cui la bellezza della danza classica si unisce alla raffinatezza della cucina gourmet firmata dallo chef Alberto Faccani. Una serata aperta al pubblico con doppia finalità: sostenere la Midnight Foundation e i giovani di San Patrignano. Dopo lo spettacolo in auditorium, il pubblico verrà fatto accomodare nel grande salone della Comunità dove insieme ai circa mille ragazze e ragazzi ospiti si gusterà il menù firmato dal giovane chef pluristellato del ristorante Magnolia di Cesenatico. I colori caldi e i sapori rotondi del sottobosco autunnale, interpretati da Alberto Faccani con la sua cucina tecnica, colta, elegante andranno a comporre un menù che strizza l'occhio al gioco delle consistenze dove le verdure sono comprimarie e il risultato al palato sarà tutto da scoprire.?

Programma:

ore 17:00, presentazione della Midnight Foundation e della Comunità di San Patrignano in Auditorium



ore 19:45, cena stellata nel salone della Comunità con lo Chef Alberto Faccani