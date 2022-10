Un pomeriggio dedicato al gioco da tavolo, così la biblioteca celebra il "Games Month - Games in Library 2022"

Sabato 5 novembre dalle ore 16:00 la Biblioteca di Cattolica organizza un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo e di strategia per bambini e bambine da 7 ai 13 anni.

Dixit, Vudù, Exploding Kittens... Ecco un assaggio delle sfide di gioco che vi attendono.

Anche la Biblioteca di Cattolica partecipa infatti all’International "Games Month - Games in Library 2022", l'appuntamento mondiale che celebra il gioco in biblioteca. L’iniziativa promossa dall’American Library Association vede la partecipazione di migliaia di biblioteche in tutto il mondo, coordinate dal Games and Gaming Round Table, ed è volta a celebrare il valore educativo, ricreativo e sociale di tutte le tipologie di giochi.

Non esiste un'età in cui cominciare e una in cui smettere, esiste solo il desiderio di divertirsi in compagnia, in armonia con sé stessi e con gli altri.

Per partecipare all'attività è necessaria l'iscrizione.