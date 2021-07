Gazzelle, presenta dal vivo il suo nuovo album "Ok"

Gazzelle, il cantautore romano da milioni di ascolti e un’invidiabile serie di date sold out in tutta Italia, farà tappa all’Arena della Regina a Cattolica venerdì 27 agosto 2021.

La data di Cattolica rientra tra i quattro appuntamenti del suo tour estivo, con cui l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album "OK" (Maciste Dischi/Artist First) che, anticipato dal singolo di enorme successo “Destri” (triplo disco di platino) e dai singoli “Scusa” (disco d’oro), ”Lacri-ma”(disco d’oro) e “Belva”(disco d’oro), è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release. Le date annunciate oggi, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, porteranno Gazzelle ad esibirsi a Cattolica (Arena della Regina, 27 agosto), a Romano D'Ezzelino (VI) (Ama music festival, 29 agosto), a Servigliano (No sound fest, 31 agosto) e a Catania (Villa Bellini, 15 settembre).Gazzelle inoltre ha da poco pubblicato il singolo, già disco d’oro, “Tuttecose” (Maciste Dischi/Artist First), la hit nata grazie all’incontro con una delle artiste più talentuose e incisive del nuovo panorama musicale italiano Mara Sattei. Il videoclip è l’esplicita rappresentazione, in chiave teatrale, del concetto attorno al quale ruota l'intero brano: raggiungere l’essenziale. Romantico, urbano ed eccentrico comunicatore, Gazzelle colleziona successi discografici uno dopo l’altro: oltre agli album “Punk” certificato platino, “Megasuperbattito” e “Ok” certificati oro, ha ottenuto il triplo platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Scusa”, “Coltellata”, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, e “Lacri-ma”. I biglietti per le date saranno disponibili su vivoconcerti.com da martedì 20 luglio 2021 alle ore 16:00 e presso tutte le rivendite autorizzate da domenica 25 luglio 2021 alle ore 11:00. Per informazioni: www.vivoconcerti.com