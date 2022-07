I Gemelli Diversi arrivano in Riviera con i loro più grandi successi di sempre

Prezzo non disponibile

I Gemelli Diversi sono gli attesi protagonisti del concerto live del mercoledì dell’Opera Beach Club di Riccione.

A pochi giorni dall’uscita del loro ultimo singolo “Vero” sulla linea di partenza per la corsa al tormentone estivo dell’estate 2022, mercoledì 13 luglio, alle 20:30, il fantastico duo formato da Thema e Strano approda sulla spiaggia dell’Opera Beach di Riccione con tutta la loro energia e con i loro più grandi successi di sempre.

“Vero racconta le emozioni contrastanti di una relazione dove il protagonista maschile rivive un mix di amore e odio, sfogliando l’album dei ricordi di quell’ultima estate in coppia trascorsa a Varadero, nell’isola di Cuba – ha detto Thema - nel titolo c’è una doppia chiave di lettura Vero in quanto “verità” della storia e Vero come diminutivo del nome femminile Veronica. E’ un brano moderno dove abbiamo voluto inserire un piccolo tocco musicale degli anni 80 che stanno ritornando di moda e che a noi piace molto.”

Best Italian Act agli MTV EMA del 2003, ambassador del Telefono Azzurro e protagonisti nel 2005 anche sul palco del Live8, i Gemelli Diversi rimangono tra le prime formazioni italiane ad aver portato al pubblico un mix di pop e rap, raggiungendo la popolarità grazie a hit come “Un Attimo Ancora”, “Mary”, “Fotoricordo”, “Tu Corri!”, “Per Farti Sorridere”, tra le altre, e album multiplatino come il disco d’esordio Gemelli Diversi, Fuego e Reality Show, oltre a collaborazioni con Eros Ramazzotti, J-Ax, Il Pagante.

“Non vediamo l’ora di suonare a Riccione – ha aggiunto Thema - noi siamo molto legati alla riviera romagnola abbiamo tantissimi ricordi, c’è un’atmosfera e un life style diverso da ogni altro posto, un clima di festa e di calore unico con il pubblico che ti abbraccia ti e ti fa stare molto bene.”