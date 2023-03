La danza si sveste e mostra la "propria" nudità: Luna Cenere porta in scena "Shoes on"

Esattamente quattro anni fa, con il suo Genealogie, si era fatta notare proprio a Longiano in veste di “giovane” coreografa, selezionata nell’ambito del progetto Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi realizzato da

L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino in collaborazione con Cronopios.



A quattro anni di distanza da quell’ultimo lavoro Luna Cenere, artista oggi 35enne, torna in Romagna con un doppio appuntamento. Prima tappa a Santarcangelo di Romagna, dove giovedì 23 marzo alle ore 18:30 la danzatrice e coreografa di origini napoletane dialogherà con Rosalba Ruggeri e Igor Colussi (Ater) in un incontro dal titolo Genealogie di Cenere che si svolgerà al Teatro Il Lavatoio.



Venerdì 24 marzo alle ore 21:00 sarà invece al Teatro Petrella di Longiano con il nuovo lavoro Shoes on che vede in scena i performer Michele Scappa e Davide Tagliavini attraverso i quali la coreografa continua ad esplorare le possibilità artistiche dei corpi nudi nell’ambito della danza.



Shoes on è un archivio di gesti e movimenti che dalle forme più ancestrali evolve fino a posture proprie dell’atletica o della danza. Solo due paia di scarpe vestono i corpi dei performer, diventando ulteriore soggetto della scena. Un’indagine architettonica sul corpo che, nell’attraversamento di diversi registri, mostra le potenzialità e la sensibilità creativa della nudità in accordo all’oggetto che è agito e allo stesso tempo agisce sulla scena e genera l’urgenza di un radicamento, e la necessità di non prendersi troppo sul serio.



All’incontro di giovedì (ad ingresso gratuito) il dialogo sarà contrappuntato da immagini e frammenti video dai lavori di Luna Cenere, danzatrice e coreografa premio Danza&Danza 2020.

L'incontro andrà a comporre un ritratto di Luna Cenere e anche un approfondimento del progetto di ricerca coreografica Genealogia.Il doppio appuntamento con la danza contemporanea proposto dal Teatro Petrella e realizzato in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri, è un progetto presentato nell’ambito di E’Bal – Palcoscenici per la danza contemporanea, la rete regionale a cui aderiscono alcune delle più importanti istituzioni culturali della regione e di cui è ente capofila ATER Fondazione.

Biglietti (spettacolo venerdì 24 marzo):

Intero: 10,00€