Alla scoperta delle ricchezze paesaggistiche e naturali della Valmarecchia: il programma dei tour gratuiti

Domenica 26 maggio, domenica 9 giugno e sabato 15 giugno alle ore 9:30 sono in programma tre tour gratuiti alla scoperta dei Geositi della Valmarecchia.

Domenica 26 maggio alle ore 9:30 è prevista una escursione in E-Bike. Si parte da Ponte Verucchio sulla Ciclabile del Fiume Marecchia e si raggiunge l’Eremo di Saiano per poi attraversare il fiume tramite il ponte mobile, verso San Leo seguendo la via Sant’igne, per arrivare fino al Convento. Il ritorno è previsto lungo la strada sterrata che porta a Tausano seguendo le creste, per poi riprendere, una volta scesi a valle, la ciclabile lungo il fiume Marecchia.

Dettagli tecnici : durata 4 ore circa, lunghezza 24 km, dislivello di 600 m. Il ritrovo è al Parcheggio del Campo Sportivo Ponte Verucchio.

Il secondo appuntamento è previsto domenica 9 giugno alle ore 9:30. Si tratta di un tour guidato in bus navetta alla scoperta dell’orografia del territorio e del perché la Valmarecchia è geologicamente unica. Si parte dalla Stazione di Rimini si raggiunge il Geosito di San Leo, dove è possibile visitare gratuitamente il Castello. Dopo un pranzo libero, ci si dirige alla volta di Verucchio tappa che include una visita gratuita della Rocca del Sasso e il Museo Archeologico.

Dettagli tecnici : durata 8 ore. Il ritrovo è previsto alla Stazione Ferroviaria di Rimini.

Infine, domenica 15 giugno alle ore 9:30 è in programma una escursione in E-Bike. Si parte da Ponte Verucchio sulla Ciclabile del Fiume Marecchia si raggiunge l’Eremo di Saiano per poi salire in direzione Montebello/Torriana seguendo una carraia in cresta al monte. Da qui si prosegue lungo una strada in discesa fino a Santarcangelo, per poi ritornare verso Ponte Verucchio lungo la ciclabile del Marecchia in direzione Sud.



Dettagli tecnici : durata 4 ore circa, lunghezza 29 k, dislivello di 600 m. Il ritrovo è previsto al Parcheggio del Campo Sportivo Ponte Verucchio.

La partecipazione è gratuita (pranzo escluso), la prenotazione è obbligatoria.