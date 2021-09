Geoverucchio, trekking e laboratori gratuiti

Da domenica 19 settembre a sabato 30 ottobre a Verucchio si scopriràil terrirptio di Verucchio grazie alla rassegna di eventi gratuiti Geoverucchio, con trekking e laboratori per famiglie al Museo Archeologico e alla Rocca di Verucchio. La rassegna è promossa dal Comune di Verucchio con la collaborazione di Atlantide. Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria e numero chiuso. La rassegna di eventi è una delle 5 azioni previste dal progetto “Verucchio, Destinazione geoturistica”, con l’obiettivo di promuovere la destinazione Verucchio quale meta di geoturismo, valorizzandone le peculiarità geomorfologiche e paesaggistiche in relazione con la storia e cultura del territorio. Oltre agli eventi, sono in programma anche una mappa degli itinerari geologici e culturali, cartellonistica dedicata, incontri formativi dedicati a guide e operatori del territorio e un contest fotografico. Domenica 19 settembre alle ore 15.30 proseguono i laboratori per famiglie con l’appuntamento I Villanoviani a Verucchio, laboratorio di approfondimento dedicato alla civiltà pre-etrusca e al ruolo del paesaggio geomorfologico di Verucchio nel suo sviluppo sul territorio.

Sabato 25 settembre alle ore 15.30 si potrà partecipare a Il Trekking delle erbe, un’escursione in partenza dall’azienda agricola Carlini per scoprire proprietà e caratteristiche delle erbe aromatiche e officinali del territorio della Valmarecchia.?Domenica 26 settembre alle ore 15.30 ancora un pomeriggio per famiglie al Museo: Fossilizziamo è il laboratorio dedicato alla formazione geologica del territorio e ai fossili e ai processi chimici fisici e biologici che hanno permesso la fossilizzazione di organismi vegetali ed animali.

Sabato 2 ottobre alle ore 15.30 partirà Il Trekking d’esperienza, visita dal borgo di Verucchio al Convento di San Francesco in compagnia di una guida d’eccezione.?Domenica 3 ottobre alle 15.30 è in programma il laboratorio Paesaggi d’autore, visita alla Rocca per grandi e piccini alla scoperta dei suoi tanti scorci e delle sue suggestive prospettive. Tra una sala e l’altra i visitatori potranno misurare le loro abilità artistiche in una passeggiata “disegnata”.??Domenica 10 ottobre continuano i pomeriggi di laboratorio con Il paesaggio in tasca, sempre alle ore 15.30, per osservare il paesaggio della Valmarecchia dalla privilegiata posizione della Rocca Malatestiana attraverso una caccia al tesoro fotografica. ??Sabato 16 ottobre alle ore 15.30 è previsto Il Trekking dell’olio, escursione in uliveto presso l’azienda agricola Il Borgo Zaghini e degustazione di olio in purezza al termine dell’escursione.

Sabato 30 ottobre alle ore 15.30 ultimo appuntamento della rassegna che vede tornare Il Trekking dell’olio, alla scoperta del territorio, dei suoi paesaggi e dalle sue caratteristiche geologiche e geomorfologiche, fino all’oleificio Sapigni, con visita al frantoio. Con questo primo weekend di appuntamenti partirà anche il Contest Fotografico a premi #GeoVerucchio aperto fino all’11 novembre.