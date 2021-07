Ghost, Pa.ko e Il Terzo Reich in scena a Santarcangelo Festival

Arriva dal Belgio Ghost, un gruppo di artisti multidisciplinari che, in collaborazione con Voouit, porta in scena una giostra di musica, arti visive, fotografia, poesia in diverse città e in luoghi fuori dal comune: chiese, cantine, boschi, cave. A Santarcangelo il luogo prescelto non poteva che essere Mutonia, con il suo scenario dall’atmosfera post apocalittica alla Mad Max, dove il gruppo vivrà insieme ai Mutoid per una settimana. Il risultato sarà una mescolanza di generi italo-belga che prenderà vita il 15 e il 16 luglio (alle ore 21.00): Ghost x Santarcangelo, uno speciale carosello di brevi spettacoli sparsi per il campo a fianco del fiume Marecchia.

Debutta al Teatro Il Lavatoio (giovedì ore 19.00, venerdì ore 17.00 e ore 20.00) lo spettacolo PA.KO doble, del duo composto da Paola Stella Minni, coreografa e interprete bolognese, e dall’artista greco Konstantinos Rizos. PA.KO doble è un passo a due, una danza disegnata a partire da un archivio di gesti, intuizioni e materiali al di fuori delle logiche produttive. Un dialogo intimo e tragicomico che interroga la relazione con il senso del poetico, della paura, della presenza. Un paso doble iniziato come uno scherzo durante i concerti della band post punk dei performer e influenzato dall’incontro con altri duetti, dalle tauromachie nelle arene francesi allo spirito oscuro del duende e alla sua relazione con l’intensità.

Regista, creatore di scene, luci e costumi, Romeo Castellucci presenta a Santarcangelo Festival Il Terzo Reich (15 luglio ore 21.30 e 23.00, 16 luglio ore 22.00, NELLOSPAZIO). Il Terzo Reich è l’immagine di una comunicazione obbligatoria, dove la parola esaurisce interi ambiti di realtà, là dove i nomi appaiono uguali nella loro serialità meccanica. Una sequenza della totalità dei sostantivi del vocabolario italiano viene proiettata su un megaschermo. Un nome dopo l’altro, a velocità crescente, fino a che la capacità retinica e mnemonica di trattenere una parola che appare nel baleno di un ventesimo di secondo inizia a vacillare. Il frenetico susseguirsi dei vocaboli fa sì che alcuni di essi rimangano impressi nella corteccia visiva; altri – la maggioranza – andranno persi.

Il collettivo greco Nova Melancholia porta in scena a Santarcangelo la performance Immagina un paesaggio eroico (15 e 16 luglio, cortile della Scuola Pascucci, ore 23.00). Ispirata alle vicende della rivoluzionaria marxista Rosa Luxemburg, assassinata dalle milizie di destra Freikorps a Berlino, Nova Melancholia dedica un tributo a una rivoluzione perduta e a una personalità alla quale ancora oggi ispirarsi. Il titolo deriva da una frase di una delle “lettere dal carcere” inviate da Rosa a Sonia Liebknecht tra il 1917 e il 1918. Utilizzando oggetti precari e materiali come i corpi e le voci, i cinque performer del collettivo danno vita a un monumento effimero, un omaggio a una grande rivoluzionaria e alla sua capacità d’immaginare un paesaggio eroico.

Alle ore 22.30, al Fiume Marecchia, Cinema du Desert proietta Songs of the water spirits di Nicolò Bongiorno, in anteprima mondiale per Santarcangelo Festival. Il documentario racconta l’esperimento sociale del Ladakh, una regione dell’India che sta affrontando un percorso di rigenerazione culturale in bilico tra il richiamo della tradizione e uno sviluppo che mette a rischio l’ambiente e snatura i suoi abitanti. Menti coraggiose vogliono superare questo dualismo proponendo una mediazione virtuosa per restare se stessi senza chiudersi al mondo, valorizzando gli stimoli di una modernità che non implichi una mutazione antropologica.

In Piazza Ganganelli alle ore 21.00 torna Liscio in piazza, a cura di Paolo Semprini e Debora Cecchetti (Balla con Noi), Mirco Ermeti e Sandra Filippi (Le Sirene Danzanti). A Bisonte Cafè due momenti di musica, all’ora dell’aperitivo e dopo l’ora di cena: alle 18.30 il dj set di Usmaradio; alle 23.00 l’attrice Silvia Calderoni propone al pubblico la sua playlist musicale.

Prosegue il workshop dell’Associazione Culturale Il Torrione Microteatro, e´ Ribéss (in italiano “re biscio” o “re serpente”), ispirato a una leggenda popolare santarcangiolese secondo cui un grande e spaventoso serpente si nasconderebbe per le strade del borgo. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 9 ai 12 anni e finalizzato alla creazione di elementi da indossare per una esibizione pubblica per le vie e le piazze di Santarcangelo (il 17 dalle ore 18.00).

Ancora in scena Sonora Desert di Muta Imago (Villa Torlonia ore 18.30, 20.00, 21.30 e 23.00), esperienza percettiva – tra installazione, concerto e performance sonora – che invita i visitatori ad esplorare una dimensione liminale del sé, muovendosi tra ricordi personali, memoria inconscia e immagini archetipiche, in dialogo con le musiche appositamente composte da Alvin Curran. Un progetto che indaga il rapporto tra percezione e stati di coscienza, ispirato a un viaggio compiuto nel deserto di Sonora, al confine tra l’Arizona e il Messico, e realizzato a partire dagli spunti presenti nelle pagine del diario di bordo. Ultima replica per Esercizi di vita all’aria aperta di Let’s Revolution! di Teatro Patalò: alle 17.00, in Piazza Ganganelli, lo spettacolo che nasce direttamente sotto gli occhi dello spettatore, creando una collaborazione attiva tra i corpi, le voci dei partecipanti e gli sguardi degli astanti.