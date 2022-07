"La Notte dipinta di Blu", una serata dedicata al mare, al blu, ai sogni e alle emozioni in compagnia di Gianluca Bota

Gianluca Bota, in collaborazione con la direzione del Club Hotel Angelini di Bellaria Igea Marina presenta la Notte dipinta di blu, un evento voluto e studiato per regalare agli ospiti che vorranno partecipare una serata divertente e di riflessione allo stesso tempo. L'appuntamento è l'1 agosto alle 21:15, presso il Club Hotel Angelini, a Bellaria Igea Marina.

Prendendo spunto dalle argomentazioni trattate nei suoi romanzi, Bota accompagnerà i presenti in un viaggio lungo la costa romagnola, rendendo il pubblico protagonista. I bimbi saranno chiamati a dipingere la serata di blu producendo barchette e fari, i ragazzi parteciperanno alla produzione video e musicale della serata, mentre i meno giovani affiancheranno l’autore nella lettura di alcuni stralci del libro e lo aiuteranno a far danzare i sorrisi e la felicità.

Il filo conduttore saranno i due romanzi che G. Bota ha scritto e pubblicato con Giraldi Editore negli ultimi due anni. La barca dipinta di blu e Un mare di Favole raccontano in due libri la storia di un ragazzino e un pescatore che nel 1997 si incontrano per caso proprio lungo il porto canale di Bellaria, restando affascinati l’uno dell’altro. Decidono di ristrutturare insieme una vecchia barca in legno per poi farla di ventare tutta blu. Le giornate passate insieme a lavorare sono l’occasione per conoscersi e far nascere un rapporto che nel tempo resta indissolubile, fino a quando il pescatore non diventa anziano e il ragazzino adulto e quindi padre.

Si parlerà di amore, di quello tra nonni, genitori e figli. Si toccheranno argomenti di grande sensibilità quali la sostenibilità ambientale e il rispetto delle diversità.

Ma tutto sfiorata dall’ironia semplice e irriverente di Gianluca che promette si tratterà di una serata che lascerà il segno nel cuore e nella mente di molti.

Coloro che vorranno partecipare all’evento potranno contattare Gianluca Bota o il Club Hotel Angelini sui canali social o scrivendo all’indirizzo mail gianluca.bota74@gmail.com e prenotare il loro posto per una notte dipinta di blu.