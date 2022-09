il programma della seconda giornata di Giardini d'Autore, tra workshop floreali, laboratori, talk e letture

Inaugurato venerdì 16 settembre, Giardini d’Autore, l’evento dedicato al verde, ai giardini, ai fiori, alla bellezza. Workshop, laboratori di giardinaggio, decorazioni floreali, ma anche libri, degustazioni, talk e appuntamenti culturali. Questi gli ingredienti della Giardini d’Autore, che prosegue sabato 17 settembre e domenica 18 settembre nella suggestiva cornice della Piazza sull’Acqua.



La mostra, diventata oramai appuntamento fisso per tutti gli amanti delle piante e della bellezza, si articola

nelle aree che da sempre l’hanno caratterizzata: la Piazza Giardino, con i vivaisti provenienti da tutta Italia

e dall’estero che presenteranno al pubblico le loro collezioni botaniche frutto di una continua ricerca e passione, il Giardino delle Meraviglie, da sempre lo spazio dedicato agli artigiani, all’arredo e al design, la

Giardini Farm, il mercato contadino a km 0 con spazi conviviali dedicati al cibo e ai sapori genuini della terra e la Giardini Kids, l’area dedicata ai piccoli giardinieri di oggi e futuri giardinieri di domani con la Fattoria Urbana. Non mancherà la parte dedicata al gusto e le aree relax affacciate sull’acqua e sul magnifico Ponte di Tiberio.



Tre giorni immersi tra fiori, piante, natura, design, arte e sapori da vivere grazie anche al programma di

appuntamenti pensati per grandi e piccoli. Un programma con più di cinquanta appuntamenti, corsi e workshop molti dei quali tenuti proprio dai vivaisti con cui interfacciarsi e a cui chiedere preziosi consigli.



Programma di sabato 17 settembre



Alle ore 10:00 ecologia e narrativa andranno a braccetto con la presentazione del libro “Pensieri che

profumano di fiori”, laboratorio a cura di Anna Cecchini, con la voce recitante di Alessandra Giardina.

Sempre alle ore 10 da non perdere il workshop “Piante pet friendly” (a cura di Veronica Garetti Florine),

mentre alle 11 sarà la volta del laboratorio “Giardini Lab – Tra rose e clematis” (a cura di Vivaio Fior di

Rosa).



Alle ore 11.00 in alto i calici con “In giardino con Biberius”, degustazione di vini a cura di Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, in collaborazione con Enoteca Biberius (gratuito, posti limitati su prenotazione). L’iniziativa sarà replicata alle 15.



Alle ore 11.30 Salotto Kapperi, lo spazio talk di Giardini d’Autore, con l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, aprirà le sue porte con “World Cafè – Conversazione sul benessere e le buone pratiche aziendali”: introduce la consigliera delegata alla Pari Opportunità della Provincia Barbara Di Natale; seguiranno l’intervento di Luca Carrai, docente di Cescot e le testimonianze di alcune aziende e imprenditori premiati per il progetto Buone Pratiche. In caso di maltempo, l'iniziativa avrà luogo al Cinema Tiberio di via San Giuliano.



La giornata proseguirà con un ricco programma di laboratori: alle ore 11.30 “Botanica Poetica” (a cura di

Carlotta Salvatori Lakme Studio), alle 14:00 “Giardini Lab - Nel mondo delle Orchidee” (a cura di Michele

Cesi Sei Cime d’Oro), alle 14:30 “Giardini Lab – Che Zucca” (a cura di Le Zucche di Lucca), alle 15 “Bulbi in vaso” (a cura di Lab Lab) , alle 15:30 “Giardini Lab - Un giardino sostenibile” (a cura di Vivaio Angelo Paolo Ratto), alle 16 “Un fiore all’orecchio può servire sai…” (a cura di L’arte dei fiori pressati), alle 16:30 “Giardini Lab - I prati alternativi” (a cura di Aurelio Borgacci Verdarido).



Alle ore 16:00 si riaccendono i riflettori di Salotto Kapperi con “Gea l’Estate del Rispetto Ambiente, rispetto e parità di genere”, incontro a cura dell’ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini per raccontare il progetto attivato nell’estate 2022. A seguire speciale intervento e concerto con Grazia di Michele con il Trio Terra, insieme a Fabrizio Mocata e Eleonora Bianchini, faranno ascoltare al pubblico un inno ecologista di grande impatto emotivo al rispetto di “Madre Terra”. L’evento proseguirà alle 18 con il Concerto di Grazia di Michele con il trio Terra insieme a Fabrizio Mocata ed Eleonora Bianchini che faranno ascoltare anche un inno alla terra ad alto valore emozionale. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro degli Atti.



Alle ore 17:00 torna l’appuntamento con “La Rimini che non ti aspetti”, passeggiata culturale con Discover Rimini alla scoperta dei giardini urbani del centro storico di Rimini dove il verde esalta la bellezza dei monumenti. Dalla Piazza sull’acqua, con il maestoso Ponte di Tiberio, ci si addentrerà nel Borgo San

Giuliano, per ammirare i giardini civici e le peculiarità del borgo più amato di Rimini. A cura di Michela

Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata, Emanuela Angelini Larghetti e Michela Ghigi, giardiniere civiche.

Costo di partecipazione: 13€ a persona (comprensivo del noleggio delle radioguide); bambini gratis fino a

14 anni. La passeggiata culturale è riservata a chi visita Giardini d’Autore, con renotazione obbligatoria.



Alle ore 17:30 lo champagne sarà protagonista di “In Giardino con Biberius”, degustazione a cura di Francesco Falcone (Posti limitati, su prenotazione). Alle 18 calerà il sipario sulla giornata con “Autum

Beautè”, l’aperitivo di bellezza sulle rive della Piazza sull’Acqua, a cura di Barfum (Posti limitati, su

prenotazione).



Non mancheranno le novità nella Giardini Farm Market che a settembre si arricchirà di tantissime nuove

proposte. Un vero e proprio mercato contadino in città, ricco di prodotti curiosi ed eccellenze del territorio

e, per la gioia dei più piccoli, una vera e propria Fattoria Urbana curata dal Podere Santa Pazienza. Uno

spazio, quello della Giardini Farm Market, all’insegna della convivialità, dei sapori e del gusto in una terra, la

Romagna, che da sempre ha fatto della tavola un momento di incontro e identità.



Torna l’appuntamento con il Quartopiano Suite Restaurant e La Terrazza sull’Acqua, il bistrot

affacciato sul Ponte di Tiberio e la cucina creativa dello chef Silver Succi. Un sogno a occhi aperti che si

ripete, solo per tre giorni, a Giardini d’Autore con colazioni, brunch, pranzi e aperitivi davvero suggestivi.

INFO E PROGRAMMA:

www.giardinidautore.net

Giardini d’Autore: Piazza Sull’Acqua – Ponte di Tiberio - Borgo San Giuliano RIMINI

Venerdì 16, Sabato 17 e domenica 18 settembre dalle 9:30 alle 19:30

Ingresso giornaliero: 5 euro - abbonamento weekend 3 giorni: 10 euro - gratuito under 16.

Laboratori e attività gratuite per il pubblico di Giardini d’Autore