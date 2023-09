"Giardini d'Autore 2023" pronto a colorare l'autunno della città e i suoi luoghi più suggestivi

Ogni giardiniere sa che settembre è il mese ideale per rimettere mano alla terra e al giardino dopo la lunga pausa estiva e Giardini d’Autore per il secondo appuntamento del 2023, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre, colorerà con la sua tavolozza di nuances autunnali Piazza sull’Acqua a Rimini. La mostra, divenuta oramai appuntamento fisso per tutti gli amanti delle piante e della bellezza, si articolerà nelle aree che da sempre l’hanno caratterizzata.

Partendo da Castel Sismondo, cuore della manifestazione, fino ad arrivare a tutta l’area circostante: il Bosco dei Nomi, La Piazza dei Sogni, L’Arena Francesca da Rimini fino alle porte del meraviglioso giardino del PART.

Due giornate immersive tra collezioni botaniche, natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti che la terra regala con la presenza di vivaisti provenienti da tutta Italia e dall’estero con proposte uniche per giardini e terrazzi. Tanti i laboratori e gli appuntamenti dedicati agli appassionati di verde e di giardino.

Il calore del mese di settembre, con le sue giornate tiepide e avvolgenti, condurrà il pubblico di Giardini

d’Autore in uno spazio dai sapori rassicuranti e dai profumi inebrianti delle salvie in fiore, dei rosmarini, dei frutti antichi, degli agrumi, dell’uva, delle rose e delle ortensie autunnali. Un viaggio tra i colori più belli della natura: l’arancio delle zucche ornamentali, i rossi, i gialli e i verdi dei peperoncini provenienti da tutto il mondo, le sfumature vivaci di echinacee, aster, dalie, aceri, amaranti e ninfee insieme alle tonalità ambrate delle graminacee nel pieno del loro splendore. L’autunno è la stagione migliore in cui rimettere mano alla terra e scegliere le piante per colorare i giardini lungo tutto l’inverno, il momento dell’anno ideale in cui progettare, piantare e acquistare le piante, i bulbi e i semi che popoleranno i giardini e i terrazzi delle nostre case. Quella stagione che ha in sé ancora l’energia dei mesi assolati e la dolce tranquillità di giornate all’insegna della convivialità e del buonumore. Proprio per questa ragione si potrà far riferimento ai numerosi vivaisti presenti che, due volte all’anno, arricchiscono la manifestazione con le loro collezioni botaniche e le loro uniche produzioni. Nel programma sono presenti più di cinquanta appuntamenti, corsi e workshop molti dei quali tenuti proprio dai vivaisti con cui interfacciarsi e a cui chiedere preziosi consigli.

Il cuore della manifestazione abbraccerà Castel Sismondo e il Teatro Galli con la Piazza Giardino, dove saranno presenti i vivaisti con le loro collezioni botaniche, per poi arrivare al Giardino delle Meraviglie, da sempre lo spazio dedicato agli artigiani e al design, e alla Giardini Farm, il mercato a km 0 che troverà spazio nella Piazza dei Sogni fino ad arrivare alla Giardini Kids lo spazio “Imparare dalla Natura” per i piccoli giardinieri di oggi e futuri giardinieri di domani, firmato in collaborazione con il Gruppo Hera. I contenuti della manifestazione sono il risultato di un’importante e sempre crescente rete di collaborazioni che hanno come comune denominatore la diffusione della cultura del verde e del giardino, il rispetto dell’ambiente e della natura in ogni sua forma ed espressione.

Non mancherà a Giardini d’Autore la parte dedicata al buon cibo e alla convivialità con le proposte di street food e degustazioni di prodotti alla Giardini Farm market, il mercato a cielo aperto dedicato alla terra e al cibo e la possibilità di fermarsi per un ottimo pranzo affacciati sugli specchi d’acqua di Castel Sismondo con le proposte firmate in esclusiva per Giardini d’Autore dal Ristorante Marè. Un connubio tra cibo e bellezza: ricette che nascono dalla tradizione e si mescolano alla continua ricerca e sperimentazione. Ai fornelli alla Corte di Sigismondo lo chef Omar Casali con la sua brigata per regalare al pubblico un’esperienza culinaria immersi tra la natura e la bellezza. Per il pubblico di Giardini d’Autore saranno disponibili la formula ristorante o la formula pic-nic, con menù studiati ad hoc per tutti i palati e con la possibilità di degustare anche aperitivi e ascoltare buona musica.

La bellezza, espressa in ogni sua forma, prenderà vita nelle opere degli artisti ed artigiani, nei laboratori di decorazione e negli appuntamenti firmati con e per Giardini d’Autore dalle menti e dalle mani che da sempre contribuiscono a rendere unico questo appuntamento.

Inoltre, Giardini d’Autore in questa edizione autunnale si farà anche portavoce del lavoro corposo e importante di Capitale Cultura. Rimini è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026, come dimostrazione dell’importante crescita culturale della città e del territorio della Romagna. Coordinata dal manager culturale Paolo Verri insieme alle direttrici artistiche Francesca Bertoglio e Cristina Carlini, la candidatura di Rimini, lanciata dal sindaco Jamil Sadegholvaad con un grande evento al Teatro Galli, racconta di un percorso di partecipazione, confronto, raccolta di idee e di spunti provenienti da molteplici mondi della città, dagli stakeholder agli operatori culturali, dai giovani artisti alle associazioni culturali e ai cittadini riminesi. Il titolo del viaggio di Rimini per la candidatura è “Vieni Oltre”, la traduzione di un secco e dialettale “Vin Olta”, univoco nel significato e mutevole nei toni e nella postura di chi lo pronuncia. E proprio per questo legame tra Giardini d’Autore e la città di Rimini anche in questa edizione continua lo Speciale Circuito dell’Arte, con un biglietto unico per le visite ai musei. Il circuito metterà in comunicazione i nuovi punti di riferimento di Rimini, creando una mappa che unisce monumenti storici e contenuti artistici. Tante le esperienze da fare in questo weekend: le passeggiate culturali a cura di Discover Rimini (appuntamento fisso a Giardini d’Autore), le visite al Fellini Museum e alle sale del Cinema Fulgor, sino alla visita Rimini Revisited – Oltre il mare, la mostra del fotografo Marco Pesaresi, allestita presso l'Ala Isotta di Castel Sismondo.

Giardini d’Autore da sempre si connota come la manifestazione attenta all’ambiente, alla terra e a coloro che la abitano e in questi termini il rispetto assume il sapore di integrazione e di attenzione verso i soggetti più deboli. L’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini torna come partner di Giardini d’Autore per raccontare l’iniziativa dal forte valore sociale: Gea: L’estate del rispetto. Gli appuntamenti nelle due giornate da non perdere saranno molteplici, volti a porre l’attenzione sui valori di non-violenza, rispetto e apertura al diverso. Si tratterà di una occasione importante per riaffermare, da parte delle istituzioni, una netta presa di posizione nei confronti di un fenomeno sempre più allarmante che deve trovare tutti uniti nella lotta al contrasto della violenza e nelle azioni di prevenzione e sostegno alle vittime.

Tra gli appuntamenti di questa edizione autunnale troveremo l’incontro dedicato al ruolo delle donne nella green economy e il progetto Res in Terra che presenterà a Giardini d’Autore la performance Flores Simul frutto di un’importante collaborazione con lo IOR, l’Istituto Oncologico Romagnolo. L’idea del progetto è quella di approcciare il problema cancro da un punto di vista insolito e inaspettato, dal lato estetico, portando al centro non più le parole “dolore” ed “effetti collaterali”, ma quello di bellezza, come un piccolo fiore colorato da scoprire e coltivare in un enorme campo. Lo IOR insieme a Meri Monaldi, titolare della Maison du Reflet, concept store a Rimini unico nel suo genere e con l’importante ausilio della truccatrice professionista Barbara Stella daranno vita ad un evento dal vivo incentrato sulla creazione di eccentriche acconciature floreali realizzate su donne che hanno a che fare, ognuna a modo suo, con il percorso oncologico: pazienti, operatrici sanitarie, infermiere, psicologhe, volontari impegnati nel supporto ai pazienti, tutti insieme per dimostrare che si può, come afferma il Direttore Generale dello IOR Fabrizio Miserocchi, “essere portatrici di arte e bellezza anche a contatto con la malattia”.