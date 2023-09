Con Giardini d'autore la magia dell'autunno, le collezioni botaniche renderanno unico il centro storico

Giardini d’Autore per il secondo appuntamento del 2023, in programma il 16 e 17 settembre, colorerà d’autunno il centro della città. Partendo da Castel Sismondo, cuore della manifestazione, fino ad arrivare a tutta l’area circostante: il Bosco dei Nomi, La Piazza dei Sogni, L’Arena Francesca da Rimini fino alle porte del meraviglioso giardino del Part.

Due giorni immersi tra collezioni botaniche, natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti che la terra regala con la presenza di vivaisti provenienti da tutta Italia e dall’estero con proposte uniche per giardini e terrazzi. A Giardini d’Autore la bellezza dell’autunno verrà celebrata a tutto tondo in ogni sua forma ed espressione. Ogni bravo giardiniere lo sa: l’autunno è la stagione migliore in cui rimettere mano alla terra dopo la lunga pausa estiva, il momento dell’anno ideale in cui progettare ed acquistare le piante per la primavera che verrà e colorare il giardino lungo tutto l’inverno. Quella stagione che ha in sé ancora l’energia dei mesi assolati e la dolce tranquillità di giornate all’insegna del relax e del buonumore.

Il cuore della manifestazione abbraccerà Castel Sismondo e il Teatro Galli con la Piazza Giardino, dove saranno presenti i vivaisti con le loro collezioni botaniche, per poi arrivare al Giardino delle Meraviglie, da sempre lo spazio dedicato agli artigiani e al design, e alla Giardini Farm, il mercato a km 0 che troverà spazio nella Piazza dei Sogni fino ad arrivare alla Giardini Kids lo spazio “Imparare dalla Natura” per i piccoli giardinieri di oggi e futuri giardinieri di domani, firmato in collaborazione con il Gruppo Hera.

I contenuti della manifestazione sono il risultato di un’importante e sempre crescente rete di collaborazioni che hanno come comune denominatore la diffusione della cultura del verde e del giardino, il rispetto dell’ambiente e della natura in ogni sua forma ed espressione.

Anteprima

Ad inaugurare questa nuova edizione autunnale un’anteprima in programma venerdì 15 settembre alle ore 21 presso la Cineteca di Rimini in via Gambalunga: la proiezione del Docufilm Materia Viva promosso da Erion Weee e Libero Produzioni per sensibilizzare la comunità sull’importanza di modificare i nostri comportamenti quotidiani per poter realizzare quella transizione ecologica di cui il nostro Pianeta ha urgentemente bisogno. L’opera, che è andata in onda lo scorso 31 agosto su Rai 3 e ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Università e della Ricerca, è promossa dal Comune di Rimini in occasione di Giardini d’Autore, in collaborazione con Anthea, presente all’evento con Capitale Green. Un progetto nato con lo scopo di valorizzare e condividere il patrimonio verde di Rimini attraverso una capillare rete di azioni che creino un dialogo con la cittadinanza e contribuiscano a costruire insieme un futuro più sostenibile, ecologico, partecipato. E sarà Piazza Cavour, cuore del centro storico di Rimini, il luogo che ospiterà, per i tre giorni di Giardini d’Autore, giardini effimeri parlanti che inviteranno tutti gli avventori a riflettere sulla necessità di una visione sempre più attenta alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia del territorio.

Giardini Lab

Con Giardini d’Autore Rimini si prepara per un week end da vivere grazie al programma di Giardini Lab. Un calendario ricco di appuntamenti e laboratori dedicati al verde e al giardino, realizzato in collaborazione con Banca Malatestiana, importante partner e sostegno della manifestazione che con Giardini d’Autore condivide la salvaguardia del verde come valore necessario ed imprescindibile. A tutti i partecipanti ai laboratori di giardinaggio verrà consegnato un piccolo omaggio, come segno di ringraziamento e di rispetto per la nostra terra.

Tra gli appuntamenti speciali di questa edizione è in programma sabato 16 settembre alle ore 16 l’incontro, organizzato in collaborazione con l’Associazione Tonino Guerra, nel bosco dei nomi delle lanterne: Frutti antichi, ricordi e poesia, Tonino Guerra e la difesa della Madre terra.

L’appuntamento vuole essere un punto di incontro e partenza tra Giardini d’autore e La Festa degli Antichi Frutti, due manifestazioni sensibili alle stesse tematiche, un momento prezioso per parlare di temi e riflessioni care al Poeta. Ne parlerà Andrea Guerra, Presidente dell’Associazione, che ripercorrerà insieme a Luigi Mattei Gentili, storico amico e collaboratore del Maestro, i temi affrontati da Tonino tra cultura e paesaggio nei primi anni '80. Sempre nel Bosco dei nomi e a cura del Vivaio il Sorbo, una piccola anteprima della mostra pomologica e della biodiversità, una delle componenti tradizionali de “Gli Antichi Frutti d’Italia si incontrano a Pennabilli” (XVI edizione, Pennabilli 23 e 24 settembre). Un appuntamento durante il quale riflettere sulla sostenibilità, la tradizione, la civiltà contadina, come esortazione per il presente, perché solo attraverso la memoria c’è coscienza.

Rimini capitale della cultura

Giardini d’Autore in questa edizione autunnale si farà anche portavoce del lavoro corposo e importante di Capitale Cultura. Rimini è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026, come dimostrazione dell’importante crescita culturale della città e del territorio della Romagna. Coordinata dal manager culturale Paolo Verri insieme alle direttrici artistiche Francesca Bertoglio e Cristina Carlini, la candidatura di Rimini, lanciata dal sindaco Jamil Sadegholvaad con un grande evento al Teatro Galli, racconta di un percorso di partecipazione, confronto, raccolta di idee e di spunti provenienti da molteplici mondi della città, dagli stakeholder agli operatori culturali, dai giovani artisti alle associazioni culturali e ai cittadini riminesi. Il titolo del viaggio di Rimini per la candidatura è “Vieni Oltre”, la traduzione di un secco e dialettale “Vin Olta”, univoco nel significato e mutevole nei toni e nella postura di chi lo pronuncia.

E proprio per questo legame tra Giardini d’Autore e la città di Rimini anche in questa edizione continua lo Speciale Circuito dell’Arte, con un biglietto unico per le visite ai musei. Il circuito metterà in comunicazione i nuovi punti di riferimento di Rimini, creando una mappa che unisce monumenti storici e contenuti artistici. Al Fellini Museum e alle speciali sale del Cinema Fulgor, si aggiungerà la visita Rimini Revisited – Oltre il mare, del fotografo Marco Pesaresi, allestita nell’Ala Isotta di Castel Sismondo. Saranno inoltre prenotabili le passeggiate culturali a cura di Discover Rimini, da sempre un appuntamento fisso a Giardini d’Autore.

Come nelle precedenti edizioni troveranno naturale collocazione le importanti iniziative di Gea: l’estate del rispetto, il progetto in collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, da sempre impegnato in azioni concrete volte all’integrazione per i soggetti più deboli. Il messaggio centrale, come afferma Barbara di Natale, Consigliera delegata alle Pari opportunità e alle politiche di genere, è che una società che faccia proprio il valore del rispetto per ogni forma di vita e per ogni aspetto della natura produce una forte barriera contro tutti i tipi di violenza e di discriminazione.

Tra gli appuntamenti di questa edizione autunnale troveremo l’incontro dedicato al ruolo delle donne nella green economy e il progetto Res in Terra che presenterà a Giardini d’Autore la performance Flores Simul frutto di un’importante collaborazione con lo Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo. L’idea del progetto è quella di approcciare il problema cancro da un punto di vista insolito e inaspettato, dal lato estetico, portando al centro non più le parole “dolore” ed “effetti collaterali”, ma quello di bellezza, come un piccolo fiore colorato da scoprire e coltivare in un enorme campo. Lo Ior insieme a Meri Monaldi, titolare della Maison du Reflet, concept store a Rimini unico nel suo genere e con l’importante ausilio della truccatrice professionista Barbara Stella daranno vita ad un evento dal vivo incentrato sulla creazione di eccentriche acconciature floreali realizzate su donne che hanno a che fare, ognuna a modo suo, con il percorso oncologico: pazienti, operatrici sanitarie, infermiere, psicologhe, volontari impegnati nel supporto ai pazienti, tutti insieme per dimostrare che si può, come afferma il Direttore Generale dello IOR Fabrizio Miserocchi, “essere portatrici di arte e bellezza anche a contatto con la malattia”.

Cibo, natura e bellezza

Non mancherà a Giardini d’Autore la parte dedicata al buon cibo e alla convivialità con le proposte di street food e degustazioni di prodotti alla Giardini Farm market, il mercato a cielo aperto dedicato alla terra e al cibo e la possibilità di fermarsi per un ottimo pranzo affacciati sugli specchi d’acqua di Castel Sismondo con le proposte firmate in esclusiva per Giardini d’Autore dal Ristorante Marè. Un connubio tra cibo e bellezza: ricette che nascono dalla tradizione e si mescolano alla continua ricerca e sperimentazione. Ai fornelli alla Corte di Sigismondo lo chef Omar Casali con la sua brigata per regalare al pubblico un’esperienza culinaria immersi tra la natura e la bellezza. Per il pubblico di Giardini d’Autore saranno disponibili la formula ristorante o la formula pic-nic, con menù studiati ad hoc per tutti i palati e con la possibilità di degustare anche aperitivi e ascoltare buona musica.

Il calore di Settembre, con le sue giornate tiepide e avvolgenti, condurrà il pubblico di Giardini d’Autore in uno spazio dai sapori rassicuranti e dai profumi inebrianti delle salvie in fiore, dei rosmarini, dei frutti antichi, degli agrumi, dell’uva, delle rose e delle ortensie autunnali. Un viaggio tra i colori più belli della natura: l’arancio delle zucche ornamentali, i rossi, i gialli e i verdi dei peperoncini provenienti da tutto il mondo, le sfumature vivaci di echinacee, aster, dalie, aceri, amaranti e ninfee insieme alle tonalità ambrate delle graminacee nel pieno del loro splendore.

Proprio per questo si potrà far riferimento ai numerosissimi vivaisti presenti che, due volte all’anno, sono i protagonisti della manifestazione con le loro collezioni botaniche e le loro meravigliose produzioni e i loro preziosissimi consigli.

“E se l’Arcimboldo ritraeva elementi floreali, frutta e ortaggi per realizzare i suoi quadri, Giardini d’Autore si avvale di ogni sua componente che partecipa attivamente dando vita ad un’opera compiuta e finita per celebrare la natura, pronta a stupire in ogni sua stagione.