“Giardino Segreto” con Stefano Medas e il suo “Il Gatto che viaggiava in vaporetto”

Mercoledì 4 agosto ore 18.30, alla Biblioteca Comunale, in viale Lazio 10, Centro della Pesa Stefano Medas ospite del Giardino Segreto presenta: “Il Gatto che viaggiava in vaporetto”. Dialogano con l’autore Lorenzo Conti e Andrea Tirincanti. Venezia torna protagonista degli incontri con gli autori del Giardino Segreto della Biblioteca, dopo “A Venezia” di Graziano Graziani sarà Stefano Medas a farci conoscere una Venezia segreta ignorata, a torto, dal turismo di massa. I gatti de “Il gatto che viaggiava in vaporetto”, edito da Sperling & Kupfer, sono il pretesto per raccontare l’amore dell’autore per una città meravigliosa ma fragile e la sua gloriosa storia. A casa, Stefano ha sempre avuto ben più di un gatto: dai trovatelli che cercavano rifugio, a quelli che sua madre dipingeva sui sassi e sulle tele. Quando era bambino, lei gli raccontò che Venezia, quella città che conosceva solo dalle fotografie, dove al posto delle strade c'erano i canali e al posto delle automobili le barche, era un luogo magico per i gatti, perché lì potevano trovare tutto il pesce che volevano e vivere tranquilli, lontani dai pericoli di ogni altra città, accuditi con amore dagli abitanti. A quell'epoca ce n'erano ancora a migliaia, che giravano liberi per le calli e nei campi.

Quando la vita lo ha portato a lavorare proprio lì, Venezia è diventata per Stefano una dimensione quotidiana, insieme ai gatti che la popolano. C'è quello che ogni giorno prende il vaporetto numero 1 per andare dall'Arsenale alla Salute; ci sono quelli accuditi dalle ultime "mame" dei gatti, le gattare; quelli come Cuba e il Rosso, che si sentono i «dogi» del campo; oppure quelli come Damasco, che diventano amici di chi offre loro una fetta di prosciutto. Nonostante l'acqua alta e le orde di turisti, Venezia è rimasta per loro la casa più accogliente, il posto perfetto in cui vivere, la città ideale dei gatti. Il prossimo appuntamento con Il Giardino Segreto sarà il giovedì 5 agosto con Sigismondo ed Isotta. Una storia d'amore di Maria Cristina Maselli con la partecipazione di Davide Rondoni (Piemme ed). Info 0541-600504

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...