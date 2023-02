Riflettori puntanti sul cinema d'autore con il film candidato al David di Donatello "Gigi la legge"

Fuori programma d?autore e riflettori sul cinema indipendente al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina dove sabato 18 febbraio (ore 21:00) approda il film vincitore del premio speciale della giuria al Festival di Locarno 2022 e candidato ai David di Donatello nella categoria documentari, Gigi la legge di Alessandro Comodin.

In sala in Italia dallo scorso 9 febbraio, la proiezione del film sarà accompagnata dalla presenza del regista, del protagonista Pier Luigi Mecchia e del produttore.

Gigi la legge è il ritratto delicato e a tratti surreale di un vigile di campagna. Cantore di eroi fragili e indimenticabili, Comodin ? che ha esordito nel 2011 con L?estate di Giacomo - torna nelle sue terre d?origine lavorando con un personaggio familiare, modesto poliziotto di provincia, romantico e solitario. Il risultato è quella che è stata definita una ?commedia documentaria?.

La trama: Gigi fa il vigile in un paese di campagna dove sembra non succedere mai niente. Un giorno, però, una ragazza si suicida, gettandosi sotto un treno.

Non è la prima volta. Lì comincia un?indagine su questa misteriosa serie di suicidi che si consuma in uno strano mondo di provincia in bilico tra realtà e fantasia, dove un giardino può anche essere una giungla e un poliziotto avere un cuore sempre pronto ad innamorarsi e a sorridere.

La serata evento di sabato 18 febbraio è organizzata da Bellaria Film Festival in collaborazione con Supercinema di Santarcangelo, associazione culturale Dogville e Approdi.



Biglietti: intero 6?; ridotto 4? (per possessori di tessera 4/terzi APS)

Con la tessera dell?associazione 4/terzi si entra a prezzo ridotto anche agli spettacoli della stagione teatrale e si avrà diritto all?accredito alla prossima edizione del Bellaria Film Festival.