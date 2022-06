Gino Vignali e Paolo Cevoli insieme per presentare il libro “I milanesi si innamorano il sabato”

Un giallista di fama e un personaggio che è divenuto un’icona della Romagna. Quando erano insieme a Zelig uno stava dietro le quinte, l’altro provocava spasimi di risate. Sono Gino Vignali e Paolo Cevoli. Insieme si ritrovano sabato 18 giugno alle 17.30 a Rimini alla Chesa de Vein (via Dante, 18) per la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Gino Vignali, “I milanesi si innamorano il sabato” (Solferino editore). Per Vignali la presenza a Rimini è come un ritorno a casa vista l’ambientazione di quattro libri gialli nella città felliniana con protagonista il vicequestore Costanza Confalonieri Bonnet. Questa volta l’ambientazione è la città ambrosiana al centro di un intrigo dove nulla è come sembra. L’ingresso alla presentazione è libero.