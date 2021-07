Gio Evan in concerto al sorgere del sole con “Mareducato”

Domenica 25 luglio (ore 5.30, spiaggia libera adiacente alla zona 134) sarà il poliedrico Gio Evan, giocoliere di parole e note, scrittore e poeta, performer e cantautore a inaugurare il palinsesto delle Albe in controluce 2021, con un concerto-evento, promosso dal Comune di Riccione con il supporto di Samsara Beach, dedicato al mare, in bilico tra letteratura e musica. Il concerto è a ingresso libero, i posti sono limitati nel rispetto delle norme anti-Covid. Apertura cancelli: ore 04:30. Orario di inizio: ore 05:30. È obbligatorio l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale anche durante lo spettacolo

Gio Evan è un artista trasversale, unico nel panorama italiano, con al seguito centinaia di migliaia di followers su Instagram e Facebook, ammiratori delle sue poesie e delle sue canzoni, che vengono condivise sui muri, incise sui banchi di scuola, sugli alberi e su ogni superficie immaginabile per poi viaggiare in rete sulle bacheche del popolo del web. Come riportato nella sua biografia ufficiale durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a Maestri, Guru e sciamani del posto. In Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi, durante la sua iniziazione sciamanica che prevedeva trentuno giorni di digiuno.

Il concerto di Gio Evan è il primo di sette appuntamenti, dal 25 luglio al 5 settembre, sette concerti che uniscono generazioni e generi musicali diversi, Albe in controluce riesce a costruire una prospettiva che va oltre il semplice evento, è diventato nel tempo un vero e proprio festival d’eccellenza e richiama appassionati da ogni parte d’Italia. Il progetto, ideato, promosso e organizzato dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione, è il frutto di un lungo percorso di ricerca e programmazione ed è pensato per un pubblico di tutte le età, ampio ed eterogeneo, la collaborazione con diverse realtà del territorio, della regione Emilia-Romagna e nazionali, sancisce anche quest’anno la volontà da parte dell’amministrazione di presentare una manifestazione unica nel suo genere che sappia combinare offerta turistica di qualità a una proposta artistica virtuosa. Il prossimo concerto in programma al sorgere del sole è il live de Le Dolce Vita con guest Riccardo Fogli previsto domenica 1 agosto (ore 5:30, Bahia Antigua Spiaggia 20). . La rassegna Albe in controluce – Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione è promossa, curata e organizzata dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione in collaborazione con Cooperativa Bagnini Riccione e con gli operatori balneari. La grafica è stata realizzata dallo Studio Luca Sarti.

A pochi mesi dall’uscita del suo ultimo album, Gio Evan torna finalmente in tour per una serie di date estive. Mareducatour è un percorso artistico, poetico e musicale che attraversa il mare e che per la prima volta viene realizzato davanti al mare, all’Adriatico. Una performance che invita “a farsi mare” da soli, arrivare alla riva, ma anche alla deriva, per derivare da altro, cogliere scogli dentro per non rischiare l’onda d’urto. Conoscere l’alta marea di cui siamo capaci e strabordare a largo. È l’inizio di Abissale, (spettacolo invernale), il momento prima di aver vinto l'abisso. Il cantautore e scrittore è reduce dalla sua prima apparizione al Festival di Sanremo con il brano Arnica a cui è seguita l’uscita per Polydor/Universal del suo nuovo album, Mareducato, che ha già raggiunto i quindici milioni di ascolti, e del suo ultimo libro per Rizzoli, Ci siamo fatti mare. L’attesissimo tour di Gio Evan è stato anticipato da “Metà mondo”, il nuovo singolo lanciato per l’estate 2021 dal cantautore. Il brano, prodotto da Katoo e mixato da Pinaxa in Dolby Atmos, da fine giugno è in radio e in tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music. Metà mondo è stata inserita nella versione digitale dell’album Mareducato e chiude il disco con un messaggio positivo. Si passa dall’esistenza alla liberazione: dal cammino arduo attraverso il mare (metafora dell’esistenza) fino all’abisso, visto come liberazione. Gio Evan presenta così la canzone: «“Metà mondo” è la traccia inedita dell’album Mareducato, colei che chiude il percorso marino. Dopo esser passati dalla riva, aver affrontato le alte maree e aver vinto le onde, dopo essersi presentati al largo e aver raggiunto l’abisso, non resta che diventare noi stessi l’abisso. Bisogna diventare abissali, smettere di seguire le norme e iniziare a seguire l’enorme. Bisogna inaugurarsi allo spropositato di proposito, andare continuamente all’eccesso, diventare continenti di incontinenti, creare l’unità dismisura. Metà mondo è l’abissale, l’uomo fattosi profondità, colui che non fa più parte di una sola vita ma che fa parte di solo vita»

