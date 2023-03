Con "6°", Giobbe Covatta porta in scena la sostenibilità del Pianeta tra comicità, ironia e satira

Intero: 18€; ridotto 16€ (under 25 e over 65 anni)

Al Teatro Pazzini di Verucchio sabato 1 aprile alle ore 21:15 sale sul palcoscenico Giobbe Covatta in 6° (sei gradi), uno spettacolo comico d’autore che tratta uno dei temi più importanti della nostra società: la sostenibilità della Terra.

Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero “6″!

Anche in questo caso il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che si vedrà nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi.

I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato.

Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà più alta di un grado? E quando i gradi saranno due? E quando saranno 6?

Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e di conseguenza delle sue popolazioni.