Gioia, un evento per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del Covid

Il 4 agosto nei giardini interni delle mura del Castello di Gradara, si svolgerà l’evento Gioia: pattinatori e musicisti si incontrano per dar vita ad un’iniziativa umanitaria a sostegno delle famiglie in difficoltà, causa Covid.L’organizzazione ha aperto un crowd-founding per sostenere lo spettacolo e le famiglie. L’ evento Gioia si trasferisce così dal Comune di Riccione al Comune di Gradara. “Abbiamo scelto un luogo così importante e suggestivo - dice Elia Campagna, fondatore e direttore artistico dell’evento - per far rivivere al pubblico la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tendendo la mano a chi è caduto in sventura durante questa deturpante emergenza sanitaria”. Continua Silvia Lambruschi, pluri-campionessa con più di 20 titoli Europei e Mondiali: “Il cast sarà pieno di protagonisti di rilievo, 150 artisti da tutta Italia, 115 Medaglie Europee e Mondiali, ed artisti di fama nazionale ed internazionale, sarà uno show incredibile”. Conclude Filippo Tirincanti (produttore, compositore, oltre ad essere stato il chitarrista di Sananda Maitreya, meglio conosciuto come Terence trend D’Arby tour mondiale, Whitney Houston, Jestofunk, Randy Bernsen, Fabrizio Bosso, Frank McComb, Dennis Chambers, etc): “Non possiamo ancora svelare quali sono i nomi dei guest, ma fra poco saprete tutto il palinsesto degli artisti che vi parteciperanno e faremo cantare tutta Italia, il binomio con il pattinaggio artistico a rotelle lo renderà ancor più potente”. Non essendo ancora chiara la possibilità della presenza del pubblico, saranno disponibili 200 posti cena e una piattaforma streaming seguita e curata da OASport e Sport2U TV. L’evento, inoltre, verrà sostenuto da FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici). L’equipe ringrazia sentitamente il Sindaco Filippo Gasperi e tutta la giunta comunale di Gradara per la collaborazione e di rendersi attivi nella costruzione dell’evento. Tutti i proventi saranno devoluti alla Caritas di Riccione. Aperta una campagna donazioni. Partner: Roll-line TM Technology, FISR Federazione Sport Rotellisti, OA Sport, Sport2U, Sportellate.it, Conad, Polisportiva Comunale Riccione.