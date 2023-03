Nella "Giornata per la Consapevolezza sull'Autismo", un incontro per discuterne insieme

In occasione della Giornata per la Consapevolezza sull'Autismo, il Comune di San Giovanni in Marignano ha in programma per martedì 4 aprile a partire dalle ore 17:00, un laboratorio inclusivo di preparazione alla Pasqua.

L’attività è aperta a tutti, grandi e piccini, e si realizza grazie all’esperta Barbara Zavagnini e al supporto dei volontari della Biblioteca nell’ambito della programmazione degli eventi messi in campo dalla Biblioteca stessa a favore della comunità.

Il laboratorio è su prenotazione.

A seguire, intorno alle ore 18:00, è in programma un incontro sul tema: Autismo, Inclusione e Partecipazione con i referenti dell’Amministrazione comunale, di Rimini Autismo, Davide Pacassoni odv e Ca' Santino.

"Mentre per i più piccoli ci sarà una maratona di storie, si potrà partecipare ad una conversazione, promossa dall'Amministrazione Comunale e aperta ai diversi soggetti istituzionali e del Terzo Settore che si stanno impegnando per creare una rete sempre più solida e consapevole rispetto al tema della neurodiversità. La conversazione sarà anche in diretta proprio per divulgare al meglio aggiornamenti e corrette informazioni, con l'obiettivo di creare una reale cultura inclusiva”.