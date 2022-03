 Giornata dei Giusti dell’Umanità, due giorni di riflessioni partendo da Guido Morganti

Il 6 marzo è la Giornata dei Giusti dell’Umanità, una giornata istituita nel 2017 in seguito all’invito nel maggio del 2012 del Parlamento Europeo, tramite una Dichiarazione, agli Stati membri ad istituire tale giornata.

In occasione di questa importante ricorrenza, il 5 e 6 marzo, il Museo della Regina propone due giornate di riflessione sui legami tra storia, memoria e comunità, partendo dallo studio delle azioni con cui Guido Morganti - cittadino di Cattolica riconosciuto Giusto tra le Nazioni - e una parte della comunità civile hanno assicurato protezione ad un gruppo di ebrei.

Sabato 5 marzo, ore 17.00, Laura Menin (Museo della Regina di Cattolica) introduce Patrizia Di Luca (Istituto Storico prov. Rimini/Centro di ricerca sull'emigrazione-UniRSM) che parla de “La Giornata dei Giusti dell’Umanità”; Anna Cecchini (Circolo LUA di Scrittura e Cultura Autobiografica Cattolica) che tratterà de “Le scritture della riconoscenza, Memoria di Bruna Morganti” a cura di Liliana Palmieri (Lettrice per Diletto) e Francesca Panozzo (Istituto Storico prov. Rimini/ MEB) con “Guido Morganti, l’esempio di un uomo giusto”



Ingresso gratuito con Super Green Paa e mascherina FFP2 dai 12 anni. Numero limitato, prenotazione obbligatoria scrivendo a museo@cattolica.net o telefonando ai numeri 0541.966577-775