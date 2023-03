Giornata internazionale della donna: parte la rassegna “Votes for Women”

“Votes for Women” è il titolo della rassegna che nel corso degli anni si è consolidata a tal punto da comprendere un calendario di eventi dedicati alle pari opportunità e all’universo femminile, che non si esaurisce nel mese di marzo ma che prosegue per tutto l’anno solare. Sono cinque gli appuntamenti in programma in biblioteca, al lavatoio, al centro sociale Franchini e al Museo etnografico che vedranno una commistione di protagoniste locali, personalità di spessore internazionale e personaggi iconici della letteratura.

Venerdì 10 marzo alle 17,30 il presidente di FoCuS, recentemente nominato anche responsabile culturale della Baldini, dialogherà con l’autrice Annalisa Monfreda sui temi del suo libro “Ho scritto questo libro invece di divorziare”: la nuova routine casalinga causata dalla pandemia mette in luce una disparità di carico mentale, presente anche all’interno di una coppia che all’apparenza sembrava essere tra le più emancipate. Luoghi comuni, stereotipi e schematismi della natalità saranno invece i temi al centro dell’incontro, in programma sabato 11 marzo alle ore 16,30 sempre in biblioteca, tra il professor Boccia Artieri e Simonetta Sciandivasci, giornalista e curatrice della raccolta di interviste “I figli che non voglio”. Entrambi gli appuntamenti fanno parte della rassegna “Letture liminali. Libri a Santarcangelo” ideata e curata dal professor Boccia Artieri.

Sarà invece una serata che coniuga la tradizione con l’originalità, la storia con l’attualità, l’arte museale con l’intrattenimento quella in programma sabato 18 marzo al Met. A partire dalle 17 il museo di via Montevecchi ospiterà il Capodanno contadino: dopo l’inaugurazione della mostra “Il tempo nella memoria degli oggetti”, la celebrazione di San Giuseppe e della tradizionale focheraccia esploderà in una festa di tutt’altro genere con il collettivo artistico femminile sovraesteso “Pinkabbestia”, il gruppo Valmarecchia comunità solidale e “AtuttoGas”, il Gas di Santarcangelo. La settimana successiva, invece, Angelo Trezza condurrà un viaggio tra le donne della letteratura di Shakespeare, accompagnato dalle musiche di Alex Magnani: l’appuntamento è per domenica 26 marzo alle ore 17,15 al teatro Lavatoio.

Giovedì 30 marzo al Centro sociale anziani, infine, il collettivo “Pinkabbestia” torna per il terzo evento della rassegna “Signorin? Buonasera”, un salottino di tutt’altro genere che prevede una sfiziosa cena, chiacchiere in compagnia, musica e un’intervista a Veronica Bignetti. “Andando via via strutturandosi nel corso degli anni, la rassegna Votes for Women sta consolidando anche le collaborazioni con le diverse realtà del territorio – dichiara la vice sindaca e assessora alla Cultura Pamela Fussi – sia per le proposte culturali legate alla Giornata internazionale della donna, sia intorno a iniziative svolte su tutto l’arco dell’anno e dedicate ai temi femminili”.



“Oltre a realtà e soggetti che collaborano ormai da tempo con l’Amministrazione comunale per ampliare il panorama culturale della città – conclude l’assessora Fussi – quest’anno il calendario di Votes for Women si arricchisce anche della collaborazione con il collettivo Pinkabbestia che, con le serate di tutt’altro genere e la partecipazione al Capodanno contadino, propone nuovi momenti di intrattenimento e divertimento in grado di unire alla leggerezza del format la profondità dei temi trattati dalle ospiti”.