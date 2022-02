Giornata internazionale della donna, un mese di incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e concerti dedicato alle donne

In occasione del centenario della giornata internazionale della donna Rimini dedicherà un mese di riflessione con l’iniziativa “L’otto sempre – 1922/2022”, incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e concerti dedicato alle donne.

Un cartellone realizzato dal Comune di Rimini insieme alle associazioni che hanno aderito alla costituzione della “Rete Casa Donne”. Una rete nata per sostenere e condividere le attività della “Casa delle donne” del Comune di Rimini.

Martedì 8 marzo inizierà alle ore 9,30 con la Premiazione imprenditrici riminesi. La ripartenza, l’energia delle donne per una nuova comunità Sala Giunta p.zza Cavour 27. Alle ore 21,00, al Teatro degli Atti ci sarà invece lo spettacolo teatrale Sisterhood, ideato e realizzato da Isadora Angelini e Luca Serrani -

Teatro Patalò. Spettacolo ad ingresso gratuito; prenotazione dal 1 marzo: biglietteria.comune.rimini.it info: 0541 793811

Sabato 12 marzo, alle 14,30 partirà dall’Arco d’Augusto la “Camminata degli uomini”. Cambiare si può, per i diritti e contro la violenza sulle donne Organizzata dalla Associazione Culturale Cambia-Menti e Associazione DireUomo, spazio ascolto uomini maltrattanti. In collaborazione con Movimento Centrale Teatro/Danza.

Martedì 15 marzo, alle ore 21, al Fulgor, sarà il momento della musica jazz con uno spettacolo tutto al femminile: “D’amore e d’orgoglio” con Indaco trio e dedicato a Billie Holiday, Nina Simone e Joni Mitchell. In collaborazione con Rimini Jazz club.

Venerdì 18 marzo, ore 17, alla sala della cinetica della biblioteca Gambalunga, “Parla con lei. Sapienza contro violenza “La lingua che cambia”. Rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo spazio linguistico (Eris Edizioni)” Incontro con Manuela Manera in dialogo con Vera Bessone del Coordinamento Donne Rimini



Domenica 27 marzo, con raduno all’Arco d’Augusto alle ore 9,00, il momento conclusivo con “Cammina per lei” Camminata di salute non agonistica Organizzata dalla Associazione Crisalide.