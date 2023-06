La città celebra la "scienza sacra" dello yoga con una sessione gratuita e le musiche della pratica millenaria

Il Solstizio d'Estate, che cade il 21 giugno, rappresenta il giorno più lungo dell'anno e costituisce un momento di grande importanza in molte culture. Non a caso, da diversi anni, questa data viene scelta per celebrare la “Giornata Internazionale dello Yoga”, un'antica conoscenza spirituale che insegna a vivere in armonia con la natura, a risvegliare l'energia vitale ed il potenziale umano.

Lo Yoga, infatti, è una “scienza sacra” che comprende non solo l'esercizio fisico, ma anche la meditazione, la respirazione consapevole, i Mantra, ed una filosofia di vita millenaria. Grazie alla sua capacità di armonizzare corpo, mente e spirito, lo Yoga rappresenta un'importante risorsa per migliorare la qualità della vita e favorire il benessere psicofisico.

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, Rimini offre un evento gratuito, proprio nel cuore del centro storico della città, per celebrare questa pratica millenaria.

Al tramonto, dalle ore 19:30, all’Arena Francesca da Rimini, si terrà una sessione di OdakaYoga condotta da Charlotte Lazzari, insegnante molto apprezzata nel panorama nazionale dello yoga. A seguire, dalle ore 21:30, il pubblico sarà invitato a partecipare al concerto "Mantra in the Forest", dove verranno proposti i suoni sacri dello Yoga, i Mantra dell'Himalaya, eseguiti dalla voce celestiale di Thea Crudi e da un gruppo di musicisti straordinari.

Dunque, anche a Rimini la “Giornata Internazionale dello Yoga” diventerà un'occasione speciale per celebrare questa antica conoscenza spirituale e approfondire la il rapporto con se stessi ed il proprio corpo.