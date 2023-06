La città celebra lo "Yoga Day" e svela gli appuntamenti per l'estate con l'antica pratica indiana

Piazzale Ceccarini e Parco Olivetani di Riccione saranno le due location scelte per il Yoga Day della città. Mercoledì 21 giugno torna il Yoga Day e le lezioni saranno due: dopo l’alba e prima del tramonto, in compagnia di Renza Bellei, insegnante di yoga. Sarà un’occasione di condivisione per chi già pratica questa disciplina e per i neofiti la scoperta di un nuovo, interessante mondo.

Dal 1970, la Giornata Mondiale dello Yoga coincide con il 21 giugno, un giorno non casuale, poiché corrisponde al solstizio d’estate che rappresenta il momento di passaggio nella seconda parte dell’anno.

La giornata dedicata allo Yoga è stata resa ufficiale da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014. La manifestazione nel corso di questi anni ha riscontrato sempre molto successo.

Lo Yoga Day a Riccione si svolgerà nei seguenti orari: dalle 6:30 alle 8:00 - Yoga Solare in piazzale Ceccarini e dalle 18:30 alle 19:30 - Hatha Yoga al Parco degli Olivetani.

Yoga al sorgere del sole sul lungomare di Riccione

A partire da sabato 24 giugno e fino al 2 settembre, parte Yoga al sorgere del sole. Ogni sabato mattina (dalle ore 6:30 alle 7:30) nel parco di Villa Mussolini, l'insegnante Renza Bellei Riccione accompagnerà i partecipanti in un viaggio emozionale che unisce il benessere psico-fisico alla meditazione, in una location sicuramente d’eccezione che sa fondersi alla spiaggia e al mare, nel risveglio di un’atmosfera unica, per i sensi e lo sguardo.

Le lezioni sono gratuite e occorre portare con sé un tappetino. Si consiglia di indossare un abbigliamento di colore bianco o chiaro