Giornata della Memoria: quattro appuntamenti per commemorare le vittime dell'Olocausto

Sono quattro i distinti appuntamenti con cui, anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina celebrerà la Giornata della Memoria: ricorrenza internazionale che il 27 gennaio di ogni anno ricorda la Shoah e commemora le vittime dell'Olocausto.

Il calendario, a cura del Servizio Beni, attività culturali e politiche giovanili in collaborazione con la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, si aprirà domenica 22 gennaio, alle ore 21:00 al Cinema Teatro Astra. Sul palco di viale Paolo Guidi andrà in scena lo spettacolo “Il Magnifico Impostore” firmato Laboratorio Teatro Brescia, in collaborazione con Fondazione Giorgio Perlasca; appuntamento che sarà replicato il giorno successivo alle ore 10:00, in una matinée riservata ai ragazzi delle scuole.

Venerdì 27 gennaio, proprio nella Giornata della Memoria, alle ore 16:00 i locali della Biblioteca Comunale accoglieranno invece l’incontro “Parole per la memoria”, nel contesto del progetto "Un Ponte di Parole"; appuntamento per cui è gradita la prenotazione. Infine, domenica 29 gennaio alle ore 17:00, il Cinema Teatro Astra offrirà la proiezione del film Jo Jo Rabbit di Taika Waititi.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.