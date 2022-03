Giornata mondiale della poesia con le immagini di Rosita Nicoletti e i versi del figlio poeta

In occasione della Giornata mondiale della poesia, lunedì 21 marzo alle 21, al Palazzo del Turismo di Riccione sarà protagonista la poesia di Luca Nicoletti. L’autore riccionese condurrà il pubblico in un viaggio di grande suggestione letteraria, sonora e visiva. Ad accompagnare la lettura poetica ci saranno le fotografie dei paesaggi fra mare e collina colti dall’obiettivo della madre del poeta, Rosita, che amava ritrarre con la sua macchina fotografica la sua terra, dalle colline della Valle del Conca ai paesaggi marini di Riccione. Un viaggio emozionale che tocca le corde dell’anima e della memoria e che prenderà avvio dalla lettura della celebre Ode a un usignolo di John Keats, tradotta dallo stesso Luca Nicoletti.

A scandire l’arrivo della primavera, come prologo alla serata del 21 marzo, il grande schermo sulla facciata del Palazzo del Turismo presenterà un carosello di ventuno immagini di Rosita Nicoletti intervallate dall’artwork creato per l’occasione dal giovane illustratore riccionese Andrea Mantani. L’opera di Mantani rimanda a due simboli della primavera, l’usignolo e la rosa, che diventano metafore stesse della poesia di Luca Nicoletti, i versi avvolgono in un ideale abbraccio lo sguardo della madre Rosita. L’evento inaugura La Riccionese, rassegna di incontri, presentazioni editoriali e eventi nella versione dedicata agli autori, alle storie e ai personaggi della comunità di Riccione.