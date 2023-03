Nella Giornata mondiale della Poesia, Mariangela Gualtieri dà voce al proprio "Quotidiano innamoramento"

Il 21 marzo il mondo celebra la Giornata mondiale della poesia, una data istituita dall’Unesco per celebrare una delle “forme di espressione e identità culturale e linguistica più preziose dell’umanità”. Un ‘tesoro’ a cui il Teatro Galli di Rimini quest’anno rende omaggio ospitando per la prima volta sul suo palco una delle voci poetiche più apprezzate della scena contemporanea, Mariangela Gualtieri, protagonista martedì 21 marzo alle ore 21:00 de Il quotidiano innamoramento.

La poetessa darà vita ad uno dei suoi “riti sonori”, dove il pubblico è chiamato, col suo ascolto teso, a caricare di intensità le parole, in un rimbalzo invisibile fra scena e platea, che si gioca nella quasi immobilità di ognuno.

A partecipare a questo ‘rituale’ poetico sarà un pubblico gremito di giovani, grazie anche alla grande risposta ricevuta dalle scuole, proseguendo così in quel percorso di avvicinamento del pubblico più giovane al Teatro e alle sue molteplici proposte che ha caratterizzato tutta la Stagione.

Ne Il quotidiano innamoramento Gualtieri dà voce ai versi di Quando non morivo (Einaudi, 2019), li intreccia ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata. Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava ‘incanto fonico’, quel bagno acustico che sprofonda ognuno in se stesso e allo stesso tempo tiene viva e affratellata la comunità dei presenti. Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce.



Mariangela Gualtieri ha fondato nel 1983, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo.