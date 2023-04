"Ripuliamo" il pianeta: una mattinata dedicata alla pulizia del fiume Marecchia

In occasione della Giornata Mondiale della Terra che si celebrerà sabato 22 aprile, "Futuro Verde", "Be Kind to nature" e "Fondazione Cetacea", con il patrocinio del Comune di Rimini e della Provincia di Rimini, organizzano un Clean Up per ripulire da plastica e rifiuti il lungo-fiume Marecchia di Rimini, in zona Celle.

È questa l’iniziativa in programma domenica 23 aprile dalle ore 10:00 alle 12:00

Il ritrovo è alle ore 10:00 presso il Ponte degli Scout di Via Tonale.