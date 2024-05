Castello Benelli apre i propri spazi per una giornata alla scoperta dei propri "tesori"

La possibilità di ammirare da vicino uno dei castelli più affascinanti dell’intera provincia riminese, la cui lunga storia richiama alla mente il periodo medievale. In occasione della "Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane" in programma domenica 26 maggio, Castello Benelli a Bellaria-Igea Marina, apre le proprie porte al pubblico per tre visite gratuite guidate della durata di 60 minuti alle ore 15:30, 16:30 e 17:30. Sarà possibile, infatti, visitare sia l’interno che l’esterno del Castello, eretto nell’Ottocento dal conte Pietro Spina sulle fondamenta di una struttura medioevale ricalcando così lo stile delle antiche rocche.

“La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane rappresenta un momento di festa privilegiato per fare conoscere a tutti i cittadini le nostre splendide Dimore Storiche, mettendo in evidenza il ruolo che ricoprono per le comunità di riferimento, sia sotto il profilo culturale che economico e sociale” commenta Beatrice Fontaine, Presidente della Sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Oltre ad essere il più vasto museo diffuso in Italia, come testimoniato dalle oltre 8.200 strutture private abitualmente aperte al pubblico, le Dimore Storiche delineano una delle più estese industrie culturali del Paese in quanto generano economia e valore sociale in tantissime filiere come quella del turismo, dell’artigianato e del restauro. La loro distribuzione capillare nei capoluoghi di provincia ma soprattutto al di fuori delle grandi città può fungere da stimolo per una rinnovata vitalità dei piccoli centri, garantendo un ritorno positivo per le attività produttive locali. Proprio come nel caso di Bellaria-Igea Marina la presenza della Dimora diventa il principale volano di attrazione turistica. Si tratta di un turismo esperienziale sempre più in crescita in Emilia-Romagna” aggiunge Beatrice Fontaine. “Tutto questo ha ricadute importanti sulla ristorazione e sulle attività ricettive, senza dimenticare il settore eventi e convegni. Il ruolo delle Dimore Storiche è quindi sempre più importante nell’economia locale dei singoli territori”.

Il Castello Benelli, che si trova nelle campagne di Bordonchio a Igea Marina, fu eretto per volere del conte Pietro Spina nell’Ottocento, ricalcando le fondamenta di un antico castello medievale indicativamente del XI secolo, ed è stato poi acquistato nel 1917 dalla famiglia Benelli. Situato nella zona in cui i Romani costituirono il Castrum Libani, la Dimora Storica presenta al suo interno un rilevante repertorio iconografico elaborato in chiave moderna di motivi ricavati dalla tradizione classica e rinascimentale. Di grande impatto anche le scuderie, che riportano ad epoche antiche e vita signorile, così come il maestoso giardino, arricchito da una corona di pini marittimi che circondano la struttura.

La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, giunta quest’anno alla 14° Edizione, è organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, che in provincia di Rimini aprirà le porte della Casa Rossa di Alfredo Panzini a Bellaria-Igea Marina e di Un Nido di Passeri a Santarcangelo di Romagna, la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep) e ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e del Ministero della Cultura. Media partner dell’evento sono TGR e RAI Pubblica Utilità.