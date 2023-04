Il Signor Acqua ospite al centro commerciale: un pomeriggio dedicato al pianeta e ad attività per i più piccoli

A Le Befane Shopping Centre di Rimini torna, in occasione della prossima Giornata della Terra, "Il Mondo del Signor Acqua" un evento dedicato ai più piccoli che si terrà sabato 15 e domenica 16, sabato 22 e domenica 23 aprile dalle 16:00 alle 19:00.



All'interno de Le Befane verranno proposti laboratori didattici interattivi – orto, fiore magico, scoperta dei colori – per scoprire l'importanza dell'acqua nella vita di ogni giorno, assieme a tante altre attività divertenti ideate per conoscere e rispettare la natura, ispirate al Signor Acqua, protagonista dei libri di Agostino Traini, con oltre 1.500.000 copie di libri venduti nel Mondo e tradotti in 7 lingue e pubblicati in Italia da Mondadori Libri per Piemme. Un personaggio fatto interamente d’acqua, che attraverso le sue imprese racconta ai bambini l’affascinante mondo dei fenomeni naturali.





del Signor Acqua, una grande goccia blu pronta ad incontrare i suoi piccoli amici, per rendere questo momento indimenticabile.