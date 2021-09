Giornate Europee del Patrimonio, inaugura la mostra “Una Colonia sopra il mare"

Sabato 25 settembre alle 16.00 nell'ambito delle giornate Europee del Patrimonio 2021, l'Archivio di Stato di Rimini inaugura la mostra “Una Colonia sopra il mare - Riutilizzo urbano della Colonia Bolognese a Rimini”.La mostra, al cui allestimento ha partecipato tutto il personale dell'Archivio di Stato, propone i materiali raccolti nel progetto, a cura de Il Palloncino Rosso, “Storie di Colonia - Racconti d'estate alla Bolognese 1932-1977”, insieme agli atti ufficiali, in copia originale, conservati nella sede di Rimini dell’Archivio di Stato: l'atto del Podestà del 1930 per l'acquisto del terreno, alcune schede dei bambini mandati in colonia con relativa richiesta medica e molti altri materiali tuttora inediti.

Attraverso un percorso tra testimonianze, fotografie e documenti, si mette a disposizione un vero e proprio archivio della memoria. La Colonia viene proposta nella sua vicenda storica, dalla fondazione alla definitiva dismissione, attraverso le pietre e gli atti ufficiali, le storie raccolte e le testimonianze dirette, per poi arrivare ai giorni nostri a raccontare la buona pratica di riuso del bene nell'ambito del progetto “Riutilizzasi Colonia Bolognese”, un'iniziativa di rigenerazione urbana e innovazione sociale avviata nel 2018 con la concessione all'associazione Il Palloncino Rosso di una porzione della Colonia Bolognese di Miramare di Rimini.

La Colonia Bolognese di Rimini, al pari delle altre colonie del territorio, è un bene fortemente identitario della Riviera romagnola. La mostra vuole ripropone l'antica bellezza e mantenere viva l'attenzione per il futuro.